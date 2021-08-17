«Дельта»-штамм негативно отразился на нефтяных ценах

Цены на нефть снижаются четвёртый день подряд, приведя к самому продолжительному спаду начиная с марта текущего года на фоне распространения нового штамма коронавируса под названием «дельта». Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Так, фьючерсы (заключение сделок на поставки сырьевых ресурсов на будущие периоды) на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 0,5% после ощутимого падения на 3% за предыдущие три сессии. WTI, в свою очередь, подешевела на 33 цента за баррель, а Brent — на 20. Потребление бензина в США также снижается на протяжении последних трёх недель.

В первой половине 2021 года нефть показывала динамичный рост, который был приостановлен только в последние недели. Отмечается, что распространение нового коронавирусного штамма привело к ограничению мобильности во многих странах мира, включая Китай. По этой причине, в свою очередь, пострадал общий уровень энергопотребления.

Продолжающаяся борьба с новым штаммом в обозримой перспективе может негативным образом сказаться на основных ценовых показателях сырьевого природного ресурса, считают аналитики. В частности, американский банк JPMorgan Chase & Co. снизил прогнозы по стоимости нефти по итогам текущего года.

Кроме того, на фоне коронавирусного кризиса страны ОПЕК+ заявили об отсутствии необходимости в наращивании темпов нефтедобычи, несмотря на просьбу действующего президента США Джозефа Байдена о целесообразности её увеличения.

Ранее сообщалось, что себестоимости добычи нефти в России выросла более чем вдвое. Так, в апреле — июне текущего года она поднялась в 2,2 раза (с 9,246 тысяч до 20,379 тысяч за тонну) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказалась самой затратной как минимум за последние 10 лет.