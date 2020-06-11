«Деловая Россия» предложила снизить НДС для общепита и туризма

«Деловая Россия» в рамках общенационального плана по восстановлению экономики РФ предлагает ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для туризма и предприятий общественного питания.
Для перезапуска отраслей туризма и общепита предлагаем вернуться к уже ранее озвученной коллегами идее распространения на общепит и на гостиницы пониженной ставки НДС (за исключением алкоголя), — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы «Деловой России».
По словам главы экспертного центра организации по налоговой и бюджетной политике Кирилла Никитина, пониженная ставка для данных отраслей в мировой практике является нормой.
Также «Деловая Россия» предложила до конца 2020 года отменить штрафы за непредоставление налоговой отчётности.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин подготовил для рассмотрения в правительстве ряд мер, направленных на поддержку авиаотрасли, пострадавшей в период пандемии.
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