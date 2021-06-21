В России зафиксирована рекордная деловая активность

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в России достиг максимума за всё время наблюдений. Об этом свидетельствует ежемесячный индекс RSBI.

Так, показатель составил 54,6 пункта, что говорит о росте деловой активности. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году, когда это значение было равно 53,1 пункта.

Аналитики отмечают, что это может быть связано с высокой инвестиционной динамикой во всех сегментах бизнеса и сферах деятельности. Он также добавил, что июньские частичные ограничения не должны сильно сказаться на предпринимателях, поскольку большинство из них уже адаптировались к применяемым в период пандемии мерам.

Уточняется, что в январе 2021 года деловая активность была на уровне 49,3 пункта и находилась в стадии снижения, затем она выросла в феврале до 51,6 пункта и продолжила подъём в марте и апреле до 52,6 пункта.

Ранее советник президента Антон Кобяков призвал укреплять деловую активность вакцинацией.