В России зафиксирована рекордная деловая активность

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в России достиг максимума за всё время наблюдений. Об этом свидетельствует ежемесячный индекс RSBI.
Так, показатель
Аналитики отмечают, что это может быть связано с высокой инвестиционной динамикой во всех сегментах бизнеса и сферах деятельности. Он также добавил, что июньские частичные ограничения не должны сильно сказаться на предпринимателях, поскольку большинство из них уже адаптировались к применяемым в период пандемии мерам.
Уточняется, что в январе 2021 года деловая активность была на уровне 49,3 пункта и находилась в стадии снижения, затем она выросла в феврале до 51,6 пункта и продолжила подъём в марте и апреле до 52,6 пункта.
Ранее советник президента Антон Кобяков призвал укреплять деловую активность вакцинацией.