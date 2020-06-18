Деловая активность в Москве достигла докризисных значений

https://static.news.ru/photo/2b6d13fe-b126-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оборот торговых и сервисных предприятий столицы вырос до 98% от уровня активности до введения ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Уточняется, что оборот во вторую неделю июня увеличился на 4,2% и составил 24,5 млрд рублей.

По словам заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с начала первого месяца лета наблюдается устойчивая и позитивная динамика по показателям деловой активности.

Меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов, — отметил он.

Ефимов уточнил, что по ряду направлений обороты бизнеса за семь дней выросли в разы. Например, в сфере бытовых услуг зафиксировано увеличение в два раза по сравнению с предыдущей неделей, в сфере авиа- и автоперевозок — в 1,9 раза. Кроме того, на прошлой неделе москвичи стали более чем в два раза чаще посещать торговые объекты.

В свою очередь министр столичного правительства, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов сообщил, что серьёзный рост товарооборота наблюдается и в секторах экономики, наиболее пострадавших от пандемии.

За последнюю неделю среднесуточный оборот в сферах культуры, досуга и спорта вырос на 26,9%, — сказал он.

Министр добавил, что также благодаря успешной адаптации к изменению потребительского поведения при помощи онлайн-технологий оптовая торговля в городе превысила на середину июня показатели среднесуточного оборота недели с 23 по 27 марта на 27,5%

Четыре антикризисных пакета поддержки бизнеса в столице включают несколько десятков инструментов помощи. Их общая сумма составляет свыше 85 млрд рублей. К ним относятся арендные каникулы и отсрочки, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты, передаёт mos.ru.

Как писал NEWS.ru, 11 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичный бизнес постепенно возвращается к работе. В столице уже открылась треть салонов красоты и парикмахерских. По его словам, жители столицы возвращаются к своей работе после частичного снятия ограничений. Так, к примеру, отметил мэр, уже открылись две трети торговых центров и 67% магазинов.

При этом глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отмечал, что 30 предприятий торговли были оштрафованы за несоблюдение режима ношения масок и социальной дистанции.

На данный момент в Москве действует режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах. За его нарушение штрафы полагаются как физическим, так и юридическим лицам.