Дело в магнии: российские производители могут заработать на кризисе в ЕС

Промышленные предприятия Евросоюза могут остановить производство из-за нехватки магния. Основной его поставщик на мировой рынок — Китай. На Поднебесную приходится около 87% мирового производства (около одного миллиона тонн), а в импорте в ЕС его доля составляет 95% (около 180 тыс тонн ежегодно). Европа особенно страдает от дефицита предложения, поскольку почти весь магний, используемый в регионе, импортируется из Китая. Представители Еврокомиссии заявили о планах по диверсификации поставок магния. В этом может быть заинтересованы российские предприятия.

Годовая потребность промышленности в магнии составляет около 1,2 миллиона тонн, из которых 87% производится в Китае. Магний добавляют в алюминиевые сплавы. В автомобиле содержится до 200 кг алюминия, но без определённого количества магния алюминий не может использоваться в автопроме. Европейские промышленники забили тревогу в середине сентября. Тогда по данным ценового агентства Argus цена на магний в Китае достигла 13-летнего максимума — 5,6 тысячи долларов за тонну.

С 15 по 27 сентября в момент проведения национальных китайских игр 30 китайских заводов на северо-западе страны получили указание от властей сократить наполовину объёмы производства. А работа ещё 25 заводов были полностью приостановлены. Уменьшение производства было связано с необходимостью сократить энергопотребление в Китае, чтобы снизить парниковые выбросы.

Результатом этих действий стал дефицит металла, рост цен и паника на европейском рынке. После этого 21 октября на встрече представителей Еврокомиссии и китайского Министерства индустрии китайцы заверили европейцев, что возобновили производство и ожидают в четвертом квартале выйти на 85% объёмов производства от уровня 2020 года. Но рынок обещаниям не поверил. Цена на магний продолжила рост. С начала года металл подорожал почти на 100%, и по состоянию на 23 декабря его цена в Китае составила 6,5 тысячи долларов за тонну.

В Еврокомиссии признают, что отсутствие диверсификации источников поставок в глобальном масштабе и нехватка собственных производственных мощностей ограничивают возможности по выходу из положения.

Комиссия будет изучать возможности диверсификации поставок от других существующих производителей, в том числе из России, — отметил вице-президент ЕК по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

В России магний производят на «Соликамском магниевом заводе» и в ВСМПО-АВИСМА. Оба производителя могут выиграть от роста цен на выпускаемую продукцию.

В 2019 году и 2020 году «Соликамский магниевый завод» экспортировал в Европу небольшие объёмы металла — 273 тонны и 291 тонну (+7% к предыдущему году) соответственно. На внутренний рынок завод поставил 12 261 и 8107 тонн магния, говорится в годовом отчёте предприятия. Выручка от магниевого производства составила 3,708 млрд рублей (3,869 млрд в 2019 году). На заводе не смогли оперативно прокомментировать вопросы о возможностях нарастить экспортные поставки в Европу.

smw.ru

Объём выпуска магния в России, по различным данным, может составлять 30–50 тысяч тонн в год (возможно и больше) в зависимости от ситуации у его отечественных производителей, конъюнктуры внутреннего и мирового рынков и уровня цен. Экспорт же можно оценить на уровне 15 тысяч тонн, говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По его словам, российским предприятиям нынешние проблемы с поставками магния из Китая могут сыграть на руку, позволив хорошо заработать на рекордных ценах на лёгкий металл.

Подорожание магния может обеспечить прирост доходов по магниевым направлениям ВСМПО-АВИСМА и Соликамского магниевого завода в размере минимум 20%, — прогнозирует Леонид Хазанов.

Президент компании Сommodities & Resources (Франция, Париж) Дидье Жюльен считает, что российским производителям магния было сложно заработать на скачке цен, так как у них долгосрочные контракты с покупателями по ценам, которые отличаются от спотовых.

Однако если они продавали по рыночным ценам, тогда это бинго, — говорит он.

По данным Росстата, экспорт металлов из России за 10 месяцев 2021 года увеличился в 1,6 раза в денежном выражении.

В ВСМПО-АВИСМА отказались от комментариев, сославшись на коммерческую тайну. Компания не раскрывает объёмов производства и экспорта магниевой продукции в страны Евросоюза.