Декан ВШЭ раскрыла, как убрать дисбаланс в торговле России с Индией Декан ВШЭ Лихачева призвала инвестировать в создание предприятий в Индии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анастасия Лихачева

Дисбаланс в торговле между Россией и Индией (когда последняя платит за товары в рупиях, которые сложно куда-то вложить) можно убрать путем инвестиций и создания на территории Индии сложных производств, заявила NEWS.ru декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева. Как она отметила в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в РФ недостаточно хорошо знают о возможностях индийского рынка и это является проблемой.

Наша задача — понять, что мы хотим произвести, где проинвестировать и то, какие компании мы можем вывести на индийский рынок. Это не получится сделать посредством одной торговли, это должны быть именно инвестиции, и тогда будет возможность тратить рупии и дальше зарабатывать деньги, — заявила Лихачева.

По словам эксперта, пора переходить к модели «долгосрочного укоренения наших компаний» за рубежом: сегодня РФ продает Индии подсолнечное масло, а могла бы вложить деньги в создание там более сложных производств. При этом сами индийцы не так переживают по поводу торгового дисбаланса, как россияне, подчеркнула она.

Мы привыкли к паритетным отношениям с крупными торговыми партнерами. К примеру, Россия поставляла в Европу большие объемы углеводородов, завозя оттуда высокотехнологичное оборудование. Это, конечно, паритетно, но мало имеет отношения к настоящей гармонии, — пояснила Лихачева.

Как ранее сообщал NEWS.ru со ссылкой на управляющего филиалом ПАО «Сбербанк» в Индии Ивана Носова, никакой проблемы зависших в этой стране рупий, которые Россия должна была получить за свои товары и услуги, больше нет. По его словам, существуют некоторые опасения индийских банков относительно вторичных санкций, но почти все платежи проходят без каких-либо трудностей.