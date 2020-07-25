Дегтярёва удивило, что Хабаровск покупает сахалинский газ за доллары

https://static.news.ru/photo/badbdae4-cf11-11ea-968e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: khabkrai/facebook.com

На встрече с жителями Советской Гавани врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, что был сильно удивлён, когда узнал, что регион закупает за доллары газ, который американская компания Exxon Neftegas добывает на Сахалине. Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции, его оператором выступает Exxon Neftegas Ltd (30%), доля «Роснефти» составляет 20%, японской компании Sodeco — 30%, индийской ONGC — 20%.

Американский газ законтрактован в долларах до 2025 года. Честно скажу, я этого не знал, и я нахожусь в таком нокдауне из-за этой информации. У меня не было даже представления, что такое ещё возможно в 2020 году в России, — цитирует РИА Новости Дегтярёва.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с министром энергетики РФ Александром Новаком, который прилетал в Хабаровск 24 июля.

Хабаровский край получает газ с проекта «Сахалин-1» с 2005 года, по соглашению его объём составляет до 3 млрд кубометров. Цена на газ законтрактована в размере $54 за кубометр.

Как писал NEWS.ru, во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярёва прошла колонна машин — участников автопробега в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Он подчеркнул, что разделяет их позицию, но выступает за цивилизованное общение. Также он пообещал, что ЛДПР будет оказывать поддержку Сергею Фургалу. Он отметил, что основной своей миссией видит налаживание жизни в преддверии зимы и учебного года в оставшемся без главы регионе.

С 11 июля в Хабаровске проводятся несогласованные акции из-за ареста Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.