Дегтярёв призвал пока не поздно вкладываться в экономику Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал инвесторов вкладываться в экономику региона. Об этом он сообщил изданию «Политика Сегодня» на международном Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Уважаемые инвесторы, все свои доллары, юани, йены, рубли несите и вкладывайте в Хабаровский край, пока ещё не поздно. У нас ещё есть места. И всё идёт по плану, — сказал чиновник.

В частности, отметил Дегтярёв, Хабаровску необходимы инвестиции для реализации такого крупного проекта, как строительство Тихоокеанской железной дороги. Планируется, что железная дорога будет доставлять уголь с Эльгинского месторождения (Республика Саха) к берегу Охотского моря, где в настоящее время ведётся строительство порта. По его словам, этот проект — «будущее Хабаровского края на 5-8 лет».

Кроме этого, в регионе строится Тугурская приливная электростанция и завод по производству водорода, общей стоимостью $30 млрд.

Ранее Минфин назвал 17 губернаторов, которые не сумели выполнить условия получения бюджетных кредитов для их регионов. В «чёрный список» ведомства попали главы регионов, хуже остальных распорядившихся финансами в субъектах в целом.

На первой строчке антирейтинга — глава Еврейской автономной области, за ним следуют губернаторы Магаданской, Орловской, Псковской, Тамбовской, Томской, Ульяновской и Ярославской областей. Также в списке есть Хабаровский край, Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Тува, Хакасия и Удмуртия. Из жёлтой зоны в красную ушли ещё два региона — Свердловская область и Пермский край.