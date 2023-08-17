17 августа 1998 года правительство России и Центральный банк объявили о дефолте по государственным краткосрочным облигациям (выплаты по ним были заморожены до конца года) и о переходе к плавающему курсу рубля в рамках расширенного валютного коридора (его границы были расширены до 6–9,5 руб. за доллар США). Позже ЦБ и вовсе отказался от регулирования курса рубля и мер по его искусственной поддержке.
Первое решение означало отказ государства от выплат по облигациям владевшим ими банкам, страховым и инвестиционными фондам, а порой и купившим ценные бумаги предприятиям.
Второе же решение добило банки, которые брали у иностранцев кредиты в долларах по их более слабому курсу, и теперь были вынуждены отдавать более дорогие доллары. Если 15 августа 1998 года официальный курс доллара составлял 6,3 руб., то 1 сентября — уже 9,33 руб. (девальвировался почти на 50%), 1 октября — 15,9 руб., а 1 января 1999 года — уже 20,65 руб.
В результате банки и предприятия начали закрываться. Кто-то лишился работы и стоял в очереди за зарплатой, кто-то — за своим вкладом. Многие скупали остатки долларов в обменных пунктах, чтобы хоть как-то сохранить свои накопления. А затем — и товары с полок магазинов.
Что происходило на улицах, в магазинах, обменниках и банках разных городов России в августе-сентябре 1998-го — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Алексей Панов/Фотохроника ТАСС
25 августа 1998 г. Уволенные работники мясоперерабатывающего комбината «Микомс» в Москве
Фото: Валерий Бушухин/Фотохроника ТАСС
1 сентября. Инсталляция «Страшный сон электрика, полгода не получавшего зарплату» в Оренбургской области
Фото: Валерий Морев/Фотохроника ТАСС
6 сентября. Люди собирают милостыню на Центральном рынке Белгорода
Фото: Александра Каткова /ИТАР-ТАСС/
7 сентября. Люди надеются на получение своих вкладов в банке «Российский кредит», который входил в топ-10 банков страны. Через год из-за проблем с ликвидностью он перейдет под управление властей
Фото: Ираклия Чохонелидзе /ИТАР-ТАСС/
11 сентября. Митинг около Госдумы в Москве. До этого коммунисты блокировали многие инициативы правительства за счет думского большинства
Фото: Игорь Зотин/Фотохроника ТАСС
24 сентября. Доллар в обменнике дошел почти до 16 рублей с недавних 6 рублей