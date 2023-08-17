Дефолту в России 25 лет: как его переживала страна История экономического коллапса — в фотографиях 1998 года

Фото: Борис Кавашкин/Фотохроника ТАСС

С дефолта началось неконтролируемое падение курса рубля

17 августа 1998 года правительство России и Центральный банк объявили о дефолте по государственным краткосрочным облигациям (выплаты по ним были заморожены до конца года) и о переходе к плавающему курсу рубля в рамках расширенного валютного коридора (его границы были расширены до 6–9,5 руб. за доллар США). Позже ЦБ и вовсе отказался от регулирования курса рубля и мер по его искусственной поддержке.

Первое решение означало отказ государства от выплат по облигациям владевшим ими банкам, страховым и инвестиционными фондам, а порой и купившим ценные бумаги предприятиям.

Второе же решение добило банки, которые брали у иностранцев кредиты в долларах по их более слабому курсу, и теперь были вынуждены отдавать более дорогие доллары. Если 15 августа 1998 года официальный курс доллара составлял 6,3 руб., то 1 сентября — уже 9,33 руб. (девальвировался почти на 50%), 1 октября — 15,9 руб., а 1 января 1999 года — уже 20,65 руб.

В результате банки и предприятия начали закрываться. Кто-то лишился работы и стоял в очереди за зарплатой, кто-то — за своим вкладом. Многие скупали остатки долларов в обменных пунктах, чтобы хоть как-то сохранить свои накопления. А затем — и товары с полок магазинов.

Что происходило на улицах, в магазинах, обменниках и банках разных городов России в августе-сентябре 1998-го — в фотогалерее NEWS.ru.