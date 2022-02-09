Дефицит торгового баланса США установил рекорд из-за проблем с Китаем

Дефицит торгового баланса США по итогам 2021 года вырос на 27% и составил $859,1 млрд, поставив исторический рекорд, сообщает Reuters. На это повлияло в том числе невыполнение Китаем соглашения об увеличении импорта товаров из США.

По данным старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона Чада Боуна, к ноябрю 2021 года Китай исполнил свои обязательства только на 60%, тогда как США стали мировым лидером по импорту из КНР по итогам 2021 года. Американские чиновники обвиняют в провале сделки китайскую сторону. Вместе с тем даже частичное исполнение обязательств увеличило экспорт американских товаров в Китай на 36,9%. Поставки товаров из КНР в США увеличились лишь на 28,3%.

Ранее Министерство торговли Соединённых Штатов объявило о введении экспортных ограничения против 33 китайских компаний. Они внесены в «неподтверждённый список» и тем самым лишаются права получать американские товары, которые подпадают под экспортный контроль.

До этого помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что если США введут новые санкции против России, то это может отразиться на экономике Китая. По его словам, КНР в таком случае разделит часть цены за «вторжение» РФ на Украину, так как экономики Москвы и Пекина тесно связаны. Если Китай не будет соблюдать ограничительные меры, то за это предусмотрены определённые штрафы.