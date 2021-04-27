Дефицит предложения на рынке нефти может увеличиться

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Дефицит предложения на рынке нефти в 2021 году будет увеличиваться на 1,2 млн баррелей в сутки, а не на 0,8 млн, как прогнозировалось ранее. При этом мировой спрос на нефть ожидается в объёме 96,5 млн баррелей в сутки, его ежедневный прирост составит 6 млн баррелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, который во вторник, 27 апреля, рассмотрит министерский мониторинговый комитет ОПЕК+.

ОПЕК+ рассматривает два сценария развития ситуации на рынке нефти — базовый и альтернативный, при котором влияние негативных факторов сильнее. Но даже в этом случае профицита на рынке нефти в этом году не ожидается, а спрос увеличится минимум на 4,6 млн б/с, — говорится в докладе.

Всего государствам, входящим в международную организацию стран — экспортёров нефти, с мая прошлого года удалось сократить предложение нефти на рынке на 2,75 млрд баррелей.

На очередном заседании мониторингового комитета ОПЕК+ и министерской встрече стран альянса планируется обсудить новые действия на рынке нефти.

Ранее вице-президент и совладелец компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун заявил, что рынок нефти ожидает устойчивый рост цен в течение длительного времени — новый суперцикл. Он опроверг мнение о том, что пик добычи сырья был пройден в 2019 году.

В рамках договорённости ОПЕК+ Россия и другие производители нефти условились сократить добычу сырья суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу 1 мая 2020 года и будет действовать до начала мая 2022 года.