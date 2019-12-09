https://static.news.ru/photo/54032210-1a07-11ea-8e44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Нехватка дизельного топлива зафиксирована на Дальнем Востоке. Такая же ситуация наблюдается сейчас и в Восточной Сибири.

На дефицит топлива на фоне повышенного спроса обратили внимание владельцы независимых автозаправок. Они, как и промышленные предприятия, не могут получить дизтопливо в Приморье, пишет РБК, добавляя, что аналогичные проблемы наблюдаются и в других регионах Дальнего Востока.

Дизтопливо можно купить на нефтебазах «Нефтегазхолдинга» и «Роснефти» по приемлемым ценам. Но из-за недостаточной ёмкости нефтебазы «Роснефти» и загруженности железной дороги происходит сбой выдачи топлива.

Есть информация, что подобные проблемы наблюдаются сейчас в Восточной Сибири, но об их масштабах судить пока трудно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба ожидает увеличения стоимости дизельного топлива в России в 2019–2020 годах в пределах инфляции, сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, в настоящее время наблюдается возвращение к уровню, который фиксировался по зимнему дизелю ранее.