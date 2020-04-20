Дефицит бюджета РФ может составить 5,6 млн рублей в 2020 году

https://static.news.ru/photo/4304a09c-8294-11ea-8330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вместо запланированного профицита в 900 млрд рублей, прогнозируется дефицит бюджета России. Ожидается, что в бюджет поступит 15,2 трлн рублей, а расходы составят 20,8 трлн.

Дефицит планируется профинансировать из нескольких источников: как и из ФНБ (2 трлн), как и займом на рынке, сообщают «Известия» со ссылкой на инсайдеров, близких к правительству.

По данным издания, разработана «рабочая версия» федерального бюджета, в которой заложена цена нефти Urals $20 за баррель, при том как ранее показатель планировался на уровне $57,7.

Как писал NEWS.ru ранее, глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что, по пессимистическому сценарию, банки могут потерять 2,5 трлн рублей из-за дефолтов по кредитам в наиболее пострадавших от связанного с пандемией кризиса отраслях. Такая ситуация возможна в случае каскада неплатежей по кредитам, причём как физических, так и юридических лиц.