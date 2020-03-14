ОАО «Гомельтранснефть Дружба» устранило дефекты, обнаруженные на магистральном нефтепроводе «Мозырь — Брест».
По данным пресс-службы предприятия, специалисты в срочном порядке заменили участки на 18-м и 238-м км нефтепровода.
Локация дефектов была выявлена по результатам внутритрубной диагностики. Дополнительный дефектоскопический контроль позволил определить методы ремонта, основной из которых — вырезка дефектных участков трубопровода, — уточнили в ОАО, отметив, что сейчас перекачка сырья ведётся в штатном режиме.
Также «Гомельтранснефть Дружба» провела реконструкцию технологических трубопроводов на нефтеперекачивающих станциях «Туров» и «Кобрин», передаёт госагентство «БелТА».
Ранее NEWS.ru писал, что танкер с 90 тысячами тонн нефти марки Azeri light из Азербайджана прибыл в порт Одессы. Горючее предназначено для Мозырского НПЗ в Белоруссии. Сырьё должно поступить на завод на предстоящей неделе (16–22 марта).