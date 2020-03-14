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При сохранении нынешнего уровня цен на нефть Россия сможет около шести лет обеспечивать финансирование расходных обязательств государства, в том числе социальных. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

Он отметил, что сейчас нет оснований говорить о снижении социально ориентированных статей бюджета, передаёт ТАСС. Таким образом, нет поводов для разговоров о сокращении обязательств, ассигнования на которые предусмотрены на ближайшие...