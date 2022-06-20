Дедолларизация на марше: МосБиржа начнёт торги южноафриканским рэндом Мосбиржа 27 июня начнет торги южноафриканским рэндом, узбекским сумом, армянским драмом

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Московская Биржа начнет валютные торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. Первые торги назначены на 27 июня. Также в планах биржи — запуск аналогичной процедуры по дирхамам ОАЭ.

27 июня 2022 года на валютном рынке Московской Биржи начнутся торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом, — говорится в сообщении МосБиржи.

По мнению организаторов, новые валюты расширят возможности профессиональных участников рынка и их клиентов — физических и юридических лиц, включая «субъектов внешнеэкономической деятельности».

Участники торгов и их клиенты получат доступ к спот- и своп-инструментам на валютные пары южноафриканский рэнд — российский рубль (ZAR/RUB), доллар США — южноафриканский рэнд (USD/ZAR), армянский драм — российский рубль (AMD/RUB), доллар США — армянский драм (USD/AMD) и узбекский сум — российский рубль (UZS/RUB).

Также в планах МосБиржи торги парами дирхам ОАЭ — российский рубль (AED/RUB) и доллар США — дирхам ОАЭ (USD/AED). Об их запуске будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что МосБиржа прекратила торги швейцарским франком после принятия Берном антироссийских санкций. 10 июня Швейцария одобрила введенные Евросоюзом ограничения, в частности, эмбарго на российскую нефть. На бирже подчеркнули, что рестрикции затрудняют расчеты во франках, а именно инструментов спот и своп по валютным парам «швейцарский франк — российский рубль» и «доллар США — швейцарский франк».