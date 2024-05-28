«Даже не заметим»: экономист о полном прекращении торговли США с Россией Экономист Разуваев: прекращение торговли с США не станет для России катастрофой

США вряд ли решатся на полное торговое эмбарго в отношении России, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. А если это произойдет, для Москвы данное решение не станет катастрофическим, поскольку исторически с Вашингтоном «мало торгуем», пояснил эксперт. По его словам, сейчас РФ в торговле ориентирована на Китай, а также Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и весь Восток в целом.

Если мы выдержали эмбарго Евросоюза, хотя они всю жизнь были наших главным торговым партнером вместе с Китаем, то «потерю» Америки мы точно переживем. У нас сейчас быстрыми темпами развивается отечественный софт, кибербезопасность... Поэтому мы даже не заметим в принципе американское эмбарго, — подчеркнул Разуваев.

Ранее заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США могут дойти до всеобъемлющего эмбарго на российский экспорт в санкционной политике. При этом он считает, что история введения таких торговых ограничений «не блестящая».

До этого финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что западные компании эмоционально отреагировали на инициативу США по поводу санкций и команды ухода из России, совершенно не собираясь этого делать. По его словам, американские и европейские фирмы не хотят терять развивающийся российский рынок, который предлагает выгодные условия ведения бизнеса, тогда как западный сужается и стагнирует.