Давняя история принуждения Запада к рублю

Вероятно, немногие помнят, как в самом начале штормовых девяностых страну на политическом перепутье поразил первый легальный миллионер Артём Тарасов, который решил приколоться и заплатить партийные взносы с заработанных кооперативных миллионов. Тогда он явился в райком КПСС с хозяйственной сеткой, набитой рублями. Прославившегося предпринимателя первой волны стали приглашать на телевидение, дав ему возможность поучать менее удачливых соотечественников. И вот тогда он и предложил продавать наши главные экспортные товары — нефть и газ — за рубли.

Нет, тогда речь не шла об обходе западных санкций. Просто оказавшийся в тренде Тарасов предложил свой вариант насыщения совершенно опустевшего при позднем Михаиле Горбачёве потребительского рынка товарами. Продукцией иностранного производства. Его формула решения проблемы была проста: мы продаём нефть и газ за рубли, с которых ещё не успели убрать профиль Ленина, западные контрагенты ради приобретения необходимого количества нашей валюты завозят на российский рынок товары массового потребления. Зарабатывают и конвертируют всё в российские углеводороды. Прямо по Марксу: вагон джинсов будет равен цистерне с мазутом.

Понятно, тогда о валютных биржах в Москве никто не слыхивал. И закон о «валютчиках» ещё не был отменён. Но поскольку о такой комбинации наши гайдаровские реформаторы ничего не могли прочитать в трудах своего кумира Милтона Фридмана, идея Артёма Тарасова так и осталась идеей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как пишут в романах, прошло более 30 лет. И вот уже правительство Михаила Мишустина поднимает на щит старую идею под новым финансовым соусом. Мы уже официально требуем приобретать наши углеводороды (а потом, вероятно, и зерно, лес, металлы) за рубли. Но стратегические цели возвращения к старой идее другие: обойти западные финансовые санкции, при которых фактически плата за наше сырьё могла бы зависнуть где-то в недрах европейских банков. А, как выразился Дмитрий Песков, мы не намерены поставлять наш газ бесплатно.

Находящиеся под серьёзным американским прессом западноевропейцы сопротивляются «московскому коварству». В личных телефонных переговорах канцлер Олаф Шольц и президент Эммануэль Макрон просили Владимира Путина отказаться от такой идеи и продолжать «выполнять контракты». Но Москва пока остаётся непреклонной. И не только торжество перспектив «зелёной энергетики», но и просто краткосрочная замена 150 млрд «кубов» российского газа, поставляемого в Европу, в Берлине не просматриваются.

Вряд ли в той же Германии допустят, чтобы остановились металлургические заводы и примерно 40 тысяч пролетариев и «синих воротничков» вышли бы на улицы немецких городов. Поэтому будут изыскиваться разные лазейки. Возможный вариант: правительство по-прежнему настаивает на невозможности попасть в расставленную Кремлём валютную ловушку, но тут же выяснится, что нельзя приказывать хозяйствующим субъектам, которые и будут напрямую рубли копить и газ оплачивать. Теперь есть ещё вариант расчёта импортёров напрямую с Газпромбанком, который уже сам конвертирует евро в рубли и передаст их «Газпрому».

Но вот беда — и такие компромиссные варианты вряд ли устроят США, для которых Европа просто полигон для борьбы за своё геополитическое первородство.