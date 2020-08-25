Datsun отзывает более 90 тысяч машин с российского рынка

«Ниссан Мэнуфкчуринг Рус» (дочерняя компания Nissan, официальный представитель марки Datsun в РФ) отзывает 93 373 автомобиля моделей on-DO и mi-DO с российского рынка.
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Отозванные автомобили тщательно проверят и, при необходимости, поменяют в них рулевые колёса и подушки безопасности водителя и пассажира. Работы будут бесплатными для владельцев машин. Для участия в программе отзыва владельцам машин указанной марки следует обратиться в ближайший дилерский центр.
Как ранее писал NEWS.ru, дилер «Фольксваген Груп Рус», являющийся официальным представителем Bentley на российском рынке, отзовёт 104 автомобиля модели Bentayga.Как отметили в Росстандарте, причиной отзыва автомобилей является быстроразъёмная муфта топливопровода, расположенная в моторном отсеке, которая может подвергаться воздействию температур, превышающих конструктивно допустимую рабочую температуру.
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