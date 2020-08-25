Datsun отзывает более 90 тысяч машин с российского рынка

https://static.news.ru/photo/c84e191c-e6e0-11ea-bb36-fa163e074e61_660.jpg Фото: datsun.ru

«Ниссан Мэнуфкчуринг Рус» (дочерняя компания Nissan, официальный представитель марки Datsun в РФ) отзывает 93 373 автомобиля моделей on-DO и mi-DO с российского рынка.

Об этом сообщает Росстандарт. Речь идёт о машинах, выпущенных в период с июня 2014 года по апрель 2018 года. Специалисты выявили в автомобилях потенциальный дефект. Нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности, портится под воздействием перепада температур и атмосферной влаги. Росстандарт установил, что при специфических условиях эксплуатации это может привести к сбоям в работе подушки безопасности на водительском и пассажирском местах. В частности, эксперты опасаются, что при аварии подушка с дефектным патроном может сработать с такой силой, что её корпус разрушится «с выбросом в салон металлических фрагментов». Такие осколки могут нанести серьёзные травмы водителю и пассажирам.

Отозванные автомобили тщательно проверят и, при необходимости, поменяют в них рулевые колёса и подушки безопасности водителя и пассажира. Работы будут бесплатными для владельцев машин. Для участия в программе отзыва владельцам машин указанной марки следует обратиться в ближайший дилерский центр.

Как ранее писал NEWS.ru, дилер «Фольксваген Груп Рус», являющийся официальным представителем Bentley на российском рынке, отзовёт 104 автомобиля модели Bentayga.Как отметили в Росстандарте, причиной отзыва автомобилей является быстроразъёмная муфта топливопровода, расположенная в моторном отсеке, которая может подвергаться воздействию температур, превышающих конструктивно допустимую рабочую температуру.