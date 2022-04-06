Датский производитель ветрогенераторов Vestas уйдёт с российского рынка

Датский производитель ветрогенераторов Vestas покидает российский рынок в связи с ситуацией на Украине. Как пишет газета Dagbladet Borsen, компания остановит два своих завода и откажется от обслуживания клиентов в России. Основное внимание будет уделено обеспечению безопасности и условий жизни российских сотрудников.

Vestas уходит из России согласно плану по упорядоченной передаче бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством, — подчеркнул генеральный директор компании Хенрик Андерсен.

Ранее датский производитель тепловой автоматики и холодильной техники Danfoss заявил об уходе с российского и белорусского рынков. Причиной ухода в компании назвали последствия санкций, сбои в цепочке поставок и другие проблемы с логистикой.

До этого об уходе с российского рынка oбъявила ирландская компания Smurfit Kappа, являющаяся крyпнейшим в Европе производителем упаковки из гофрированного картона. Как сообщила компания, она уже прекратила поддержку своей деятельности в России, в том числе остановив импорт и экспорт, а также всё долгосрочное финансирование. Несколько крупных производителей упаковки, включая Elopak и Stora Enso, также остановили производство в России.