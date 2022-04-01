Датский производитель холодильников Danfoss планирует уйти из России

Датский производитель тепловой автоматики и холодильной техники Danfoss заявил об уходе с российского и белорусского рынков. В компании подчеркнули, что по-прежнему беспокоятся о безопасности и благополучии сотрудников из России и Белоруссии, а также их семей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Учитывая последствия санкций, сбои в цепочке поставок и другие проблемы с логистикой, мы решили инициировать контролируемый выход из России и Белоруссии, — говорится в сообщении компании.

Ранее в пятницу ирландская компания Smurfit Kappа, являющаяся крyпнейшим в Европе производителем упаковки из гофрированного картона, oбъявила об уходе с российского рынка в связи с идущей на Украине военной cпецоперацией. Как сообщила компания на своём сайте, она уже прекратила поддержку своей деятельности в России, в том числе остановив импорт и экспорт, а также всё долгосрочное финансирование.

На фоне спецоперации России на Украине несколько крупных производителей упаковки, включая Elopak и Stora Enso, также остановили производство в России.