Датские компании Aarsleff и VELUX покинут российский рынок

Датские строительная компания Aarsleff и производитель окон VELUX уходят из России из-за ситуации на Украине, передаёт ТАСС со ссылкой на их пресс-релизы. По словам гендиректора VELUX Давида Бриггса, его компания сворачивает свою деятельность также и в Белоруссии.

Как отметили в Aarsleff, компания приняла решение продать свой бизнес в России и полностью покинуть российский рынок. В свою очередь в VELUX пояснили, что компания подаёт заявление о добровольной ликвидации в России и Белоруссии, чтобы её деятельность могла быть исключена из листинга на законных основаниях.

У VELUX в общей сложности 72 сотрудника в офисах продаж в России и Белоруссии, но компания не имеет ни производственных мощностей, ни недвижимости в этих странах, — говорится в пресс-релизе.

Накануне об уходе с российского рынка сообщила другая датская компания — мебельный ретейлер JYSK. Он заявил, что полностью закрывает свои магазины в России. Как отметил президент и CEO JYSK Ян Бёг, менеджмент и собственники компании не видят других альтернатив.

Крупные западные компании начали уходить с российского рынка после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Так, о приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие.