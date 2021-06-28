«Игры хлебопёков»: в Госдуме ответили на слухи о подорожании хлеба

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Андрей Андрейченко заявил, что новостями о возможном росте цен на хлеб пекари лишь пытаются привлечь внимание. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он назвал введение ГОСТа положительным явлением. По его словам, изменения не отразятся на стоимости хлебобулочной продукции, а лишь поспособствуют повышению её качества.

Это, видимо, какие-то игры хлебопёков. Пытаются, видимо, привлечь общественное мнение, — пояснил Андрейченко.

Депутат добавил, что действительно может поспособствовать росту цен на хлеб аномальная жара в России.

Ранее Российский союз пекарей (РСП) сообщил, что хлеб в России может подорожать из-за разрабатываемого ГОСТа для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Об этом пекари заявили в послании куратору стандарта Марине Костюченко.