Дания получила новый запрос от оператора «Северного потока — 2» по судам

https://static.news.ru/photo/e95b4492-afd9-11ea-ad90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Оператор проекта «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG — отправила руководству Дании запрос на изменение уже полученного разрешения на поправку, предполагающую использование судов с якорным позиционированием.

Подобная технология уже успешно применялась во время строительства датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток 2» в водах Германии, — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Одним из судов, способным завершить прокладку газопровода, считают якорную баржу «Фортуна» компании МРТС с 12-точечной системой позиционирования.

В российском МИД уверены, что «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. По словам первого заместителя главы внешнеполитического ведомства Владимира Титова, в газопроводе заинтересована не только Россия, которая экспортирует газ, но и многие европейские государства, которые это топливо закупают, в том числе Германия.

Как ранее писал NEWS.ru, Германия должна будет ответить Соединённым Штатам в случае введения экстерриториальных санкций в отношении «Северного потока — 2». Об этом заявил депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст.

США стремятся заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.