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Экономика

Дания планирует нарастить добычу газа из собственных недр

Дания намерена увеличить добычу газа в Северном море, чтобы отказаться от поставок из РФ
12:14, 19 апреля 2022
Дания планирует нарастить добычу газа из собственных недр Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Власти Дании приняли решение временно нарастить добычу газа на собственных месторождениях в Северном море. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает ТАСС. Соответствующее решение принято, чтобы постепенно отказаться от поставок из России.

Мы убеждены, что лучше добывать газ в Северном море, чем покупать его у Владимира Путина, — сказала Фредериксен.

Тем временем глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что введение немедленного эмбарго на поставки газа из России может стать болезненным ударом для Германии и всей Европы, а также способно привести к расколу ЕС. По его словам, такие страны, как Словакия, Чехия и Австрия, полностью или в значительной степени полагаются на поставки российских энергоносителей и вопросы газа нужно обсуждать на общеевропейском, а не национальном уровне.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мер сообщил, что Париж рассчитывает убедить партнёров в Европе ввести эмбарго на поставки российской нефти. По его словам, Франция по-прежнему убеждена в том, что эмбарго на поставки российской нефти является одним из основных средств прекращения поступлений иностранной валюты в РФ и, следовательно, ограничения военной операции на Украине.

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