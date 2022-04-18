Дания планирует нарастить добычу газа из собственных недр

Власти Дании приняли решение временно нарастить добычу газа на собственных месторождениях в Северном море. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает ТАСС. Соответствующее решение принято, чтобы постепенно отказаться от поставок из России.

Мы убеждены, что лучше добывать газ в Северном море, чем покупать его у Владимира Путина, — сказала Фредериксен.

Тем временем глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что введение немедленного эмбарго на поставки газа из России может стать болезненным ударом для Германии и всей Европы, а также способно привести к расколу ЕС. По его словам, такие страны, как Словакия, Чехия и Австрия, полностью или в значительной степени полагаются на поставки российских энергоносителей и вопросы газа нужно обсуждать на общеевропейском, а не национальном уровне.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мер сообщил, что Париж рассчитывает убедить партнёров в Европе ввести эмбарго на поставки российской нефти. По его словам, Франция по-прежнему убеждена в том, что эмбарго на поставки российской нефти является одним из основных средств прекращения поступлений иностранной валюты в РФ и, следовательно, ограничения военной операции на Украине.