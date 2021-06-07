Дальний Восток оказался лидером по росту ипотечной нагрузки

За 10 лет средняя ипотечная нагрузка на душу работающего населения в России выросла в 10 раз, наибольший рост зафиксирован на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование ЦИАН.
Так, в Дальневосточном федеральном округе он
На втором месте рейтинга оказался Центральный федеральный округ. Так, здесь показатель увеличился в 13 раз — до 158,8 тысячи рублей. В топ-5 списка также вошли Северо-Кавказский, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа.
Аналитики также выяснили, что наиболее крупная сумма условной ипотечной задолженности на душу населения наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. В тройку лидеров также вошли Ханты-Мансийский АО и Якутия.
Ранее директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» доктор экономических наук Игорь Николаев заявил, что пока у россиян не повысятся реальные доходы, они так и будут брать займы, чтобы обеспечить уровень потребления, к которому уже успели привыкнуть.