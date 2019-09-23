https://static.news.ru/photo/a6a86040-de69-11e9-a3e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Изъятые из бюджета Сахалинской области деньги от налога на прибыль станут источником финансирования льготной ипотеки на Дальнем Востоке.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин пояснил, что в 2018 году Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, подразумевающие изъятие у острова 50% дохода от налога на прибыль по соглашению о разделе продукции по проекту «Сахалин-2», передаёт ТАСС .

Перераспределение средств принесло федеральной казне дополнительных 75 млрд рублей и эти деньги станут источником реализации льготной дальневосточной ипотеки.

Как писал News.ru ранее, депутаты Госдумы готовят законопроект, уравнивающий в правах на субсидию приглашённых из других регионов специалистов и местных обладателей востребованных на Дальнем Востоке профессий. В некоторых дальневосточных регионах сумма подъёмных достигает миллиона рублей.