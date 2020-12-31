Дальнее зарубежье получило от «Газпрома» 179,3 млрд куб. м газа в 2020 году

https://static.news.ru/photo/00b0aeb4-4ce9-11eb-b1d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российская сырьевая компания «Газпром» продала партнёрам из дальнего зарубежья в 2020 году 179,3 млрд куб. м газа, заявил руководитель топливного гиганта Алексей Миллер.

Он добавил, что девять государств Европы нарастили закупки из РФ. По словам топ-менеджера, полученный результат — в пятёрке лучших за всю историю предприятия.

В КНР по трубопроводу «Сила Сибири» в 2020-м «Газпром» поставил 4,1 млрд куб. м с Чаяндинского месторождения. В IV квартале суточная транспортировка шла в сверхплановом режиме, а 31 декабря они на 84% превысили дневные обязательства «Газпрома», пишет ТАСС. Также Миллер отметил, что поставки в Нидерланды и Словакию достигли исторически рекордных значений.

В минувшем году в России снизились объёмы добычи нефти и газового конденсата. Они упали на 8,6% и составили 512,68 млн тонн в год. Сокращения произошли в соответствии с соглашением ОПЕК+, в котором участвует РФ. В частности, снизили мощности основные сырьевые компании страны. С начала года «Роснефть» сократила извлечение полезного ископаемого на 12,3%, ЛУКОЙЛ — на 10,6%, «Сургутнефтегаз» — на 9,9%, «Газпром нефть» — на 6,2%, «Татнефть» — на 12,7%, «Новатэк» — на 0,5%. Упал и экспорт чёрного золота. По сравнению с предыдущим годом он оказался меньше на 12,7%, составив 232,5 млн тонн.

Как ранее писал NEWS.ru, власти России и Белоруссии согласовали график поставок нефти по трубопроводам на I квартал 2021 года. Предполагается, что на белорусские НПЗ доставят 4,5 млн тонн нефти. Из этого объёма «Роснефть» поставит 2,1 млн нефти, ЛУКОЙЛ — 0,72 млн тонн, «Сургутнефтегаз» — 0,65 млн тонн, «Газпром нефть» — 0,343 млн тонн, «Татнефть» — 0,3 млн тонн.