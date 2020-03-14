https://static.news.ru/photo/3a5447b0-6753-11ea-b62b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за антироссийских санкций страна недополучила миллиарды долларов, однако смогла их компенсировать.

Да плевать на них, на эти санкции. По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же, — сказал глава государства в интервью ТАСС.

По словам Путина, введение санкций заставило Россию «включить мозги». Стало развиваться импортозамещение, появились технологии, которых не было раньше или они были утеряны. Благодаря этому удалось диверсифицировать нашу экономику, что, по сути, «помогает нам решать ключевую задачу», отметил президент.

Он назвал чушью утверждение, что Россия напрасно вводила контрсанкции. Путин заверил, что они помогли нашему сельскому хозяйству, благодаря им освободился внутренний рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия будет вынуждена закупать импортные товары сферы высоких технологий, даже если цены на них возрастут. Всё потому, что отечественных аналогов не существует, а зависимость потребителей от такой продукции усиливается. Об этом заявила доцент кафедры экономики Российского экономического университета Ольга Лебединская. По её словам, «всё, что связано с высокими технологиями, Россия пока заместить не в состоянии».