Cредний размер российской ипотеки обновил рекорд

Средний размер ипотечного кредита в России достиг рекордной отметки, впервые превысив три млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы исследования Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

В прошлом месяце граждане в среднем получали от банков ипотечный кредит в размере 3,02 млн рублей, что на 5% больше показателей за май (2,89 млн рублей). С начала текущего года размер кредитов увеличился на 652 тысячи рублей, подорожав почти на треть (+27%).

Средний размер ипотечного кредита в июне прошлого года составил всего 2,3 млн рублей, а в тот же месяц 2019-го – 2,2 млн. Бюро располагало информацией о 97% российских заёмщиков.

Лидером по размеру ипотечного кредита по-прежнему остаётся Москва. В прошлом месяце столичные жители в среднем брали у банков сумму в 6,15 млн рублей, в июне 2020-го этот показатель составил только 4,83 млн (+27%).

На втором месте оказалась Московская область. В этом регионе жители брали в ипотеку в среднем 4,53 млн рублей против 3,5 млн в июне прошлого года (+28%). Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург со средним размером кредита в 4,3 млн рублей (+30% за год).

На рост ипотечного кредита повлияло подорожание стоимости жилья на российском рынке, отметили в ОКБ. Так, в апреле квадратный метр на вторичном рынке стоил менее 71 тысячи рублей, а на первичном – 92 тысячи. В мае эти показатели составляли 73 и 95 тысячи рублей соответственно.

В июне же произошёл резкий ценовой скачок. Стоимость «квадратов» на вторичном рынке поднялась до отметки в 98 тысяч рублей.

Глава ОКБ Артур Александрович отметил, что вместе с увеличением ипотечных сумм существенно изменились и сроки кредитования. В июне граждане в среднем уже брали у банков денежные средства на 18 лет и 8 месяцев.

На этой неделе Росреестр сообщил о 87% росте ипотечных сделок в России в мае 2021 года. Больше всего за ипотекой в банки обращались жители Московской области, Краснодара и Москвы.

Ранее аналитики оценили закрытие программы льготной ипотеки в Москве. Сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова в разговоре с News.ru отметила, что адекватной заменой этой услуге станет социальная аренда столичного жилья. Обновлённая же ипотечная программа (максимальный лимит на 3 млн рублей со ставкой 7% годовых), по её словам, только усугубит положение малоимущих столичных семей.