Consortium News: из-за действий России эра нефтедолларов подходит к закату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эра нефтедолларов подходит к закату во многом благодаря действиям России, считает историк Виджай Прашад. По его мнению, Москва нанесла два последовательных удара по американской валюте, первый из которых пришелся не период после 2014 года, когда она ускорила процессы перехода на бездолларовую торговлю. То же сделал и Китай после начала торговой войны со Штатами в 2018 году, в итоге доля доллара в двусторонней торговле России и КНР к концу 2020 года упала с 90% до менее чем 50%. Процесс дедолларизации также ускорила заморозка российских золотовалютных резервов, что привлекло другие страны снижать их зависимость от американской валюты, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Consortium News.

Когда США начали вводить санкции против России в 2014 году и углублять свою торговую войну против Китая в 2018 году, две державы ускорили процессы перехода на бездолларовую торговлю, к которой начали присоединяться другие страны. В то же время президент РФ Владимир Путин призвал к дедолларизации торговли нефтью, — рассказал Прашад.

Историк отметил: когда Запад заморозил резервы российского ЦБ в их банках, мировое сообщество осознало, что в финансовой реальности с долларом во главе ничто не является неприкосновенным. Эксперт пояснил, что после этого БРИКС и страны, находящиеся под санкциями стали снижать зависимость от доллара. В итоге доля хранящихся в американской валюте национальных резервов снизилась на 12% с начала XXI века — с 71% в 1999 до 59% в 2021 году.

Аналитик Михаил Васильев ранее рассказал, что в ближайшие месяцы роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно падать. Это произойдет в том числе в связи с переходом России и так называемых дружественных стран на расчеты в национальных валютах. Эксперт напомнил, что российское правительство намеревается в два раза повысить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году. При этом использование дружественных валют вырастет почти в 13 раз. К числу этих валют относятся, в частности, китайский юань, индийская рупия и турецкая лира.