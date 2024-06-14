Coca-Cola вернется в Россию? Какие еще бренды ждать на рынке

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Покинувшая Россию марка Coca-Cola начала повторную регистрацию товарных знаков. Заявки были поданы еще в апреле и относятся к безалкогольным и алкогольным напиткам, газированной воде и другой продукции. Означает ли это, что компания вернется в РФ, и кто еще из крупных западных брендов, ушедших с российского рынка, планирует сделать то же самое, расскажет NEWS.ru.

Что известно о заявках Coca-Cola в Роспатент

В апреле 2024 года американский производитель The Coca-Cola Company подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Как пишут «Ведомости», товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды.

Когда Coca-Cola ушла из России

В марте 2022 года The Coca-Cola Company объявила о приостановке работы в РФ на фоне начала СВО на Украине. Позднее компания уведомила о прекращении производства и продажи газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России и сосредоточилась на выпуске локальных брендов.

В конце июля 2022 года российское подразделение Coca-Cola (ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия») сменило название на ООО «Мултон партнерс», а после запустило производство аналога Coca-Cola — «Добрый Cola». В 2023-м компания получила чистую прибыль в размере 10,25 млрд рублей, что в 4,5 раза превысило результат 2022-го. Этот показатель стал самым высоким за последние годы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До ухода с российского рынка Coca-Cola занимала шестое место в рейтинге 50 крупнейших брендов FMCG с долей продаж 0,9%. Ее ближайший конкурент марка PepsiCo находилась на 18-й строчке рейтинга с показателем 0,5%, а бренд «Добрый», который выпускал только соки, — на 15-м месте рейтинга с долей продаж 0,5%.

В октябре 2023 года оригинальная торговая марка Coca-Cola исчезла из топ-50 крупнейших брендов по России, а бренд «Добрый» оказался на втором месте по доле продаж в стране. По данным исследовательской компании NielsenIQ, эти напитки, которые разливаются на бывших мощностях американского бренда, обогнали по продажам импортные аналоги.

Что может означать регистрация брендов

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский объяснил, зачем нужна регистрация марок. «Во-первых, это защита бренда, хотя на него и так никто не посягал — бизнесмены просто взяли модель, подкорректировали рецепты и запустили свои линейки, а запатентовать само слово „кола“ по факту невозможно», — объяснил он NEWS.ru.

Во-вторых, продолжает он, это действительно можно воспринимать как сигнал о том, что в скором времени есть вероятность возвращения компании на российский рынок.

По словам Кричевского, среди западных трансграничных корпораций уже давно гуляют открыто враждебные к политике США и ЕС настроения — из-за геополитики огромное количество холдингов просто теряют прибыль и чуть ли не вынуждены банкротиться. «Для компаний из Финляндии и Прибалтики Россия была ключевым рынком сбыта. Как пример можно взять ситуацию с некоторыми производителями шин, которые вынуждены закрывать производства», — отмечает он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия для Coca-Cola — далеко не самый богатый рынок, но один из них; к тому же это огромная логистическая площадка для торговли со странами СНГ, Монголией, Китаем, перечисляет аналитик. «Так что мотива здесь два: и защита прав на нейминг, и подготовка к нормальной работе, это очевидно», — резюмирует он.

Повторная регистрация товарных знаков действительно может быть связана с тем, что Coca-Cola оставляет за собой возможность в перспективе вернуться в Россию, соглашается адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев.

Похожего мнения придерживается и старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «Сейчас многие бизнесы продумывают схему возвращения первоначального бренда и стратегии того, как юридически это можно оформить, чтобы права принадлежали только им. Возможно, Coca-Cola хочет не просто вернуться, а захватить еще больший сегмент вместе с тем брендом, под которым выпускает напитки сейчас», — предполагает собеседница NEWS.ru.

Какие еще компании продлевали право на товарный знак

В начале июня стало известно, что американская Starbucks Corporation, которая прекратила бизнес в России и продала свои кофейни, решила оставить возможность вернуться в страну. Компания подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков, в том числе брендов Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino.

Ранее аналогичным образом поступила ушедшая из России IKEA. По данным Telegram-канала Mash, в пакет компании вошли тот самый желто-синий логотип, полный перечень услуг компании и право официально продавать свои товары в России. Данную заявку штаб-квартира корпорации в Нидерландах подала в Роспатент еще 1 августа 2023 года, а одобрили ее 2 февраля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правом защитить свои торговые марки в РФ в равной степени пользуются как компании, полностью ушедшие с российского рынка, так и те, которые в той или иной форме продолжают свою деятельность в стране, несмотря на или в обход действующих санкций, объяснил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

«В настоящее время юридическая защита бренда или интеллектуальной собственности не зависит от того, кто является их владельцем — компания из дружественной или недружественной юрисдикции. В этом смысле российское законодательство дает всем равные права», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Какие еще компании не хотят уходить из России

Ранее в Россию вернулись автомобили корейского бренда Hyundai. Легковые машины под брендом Solaris начали производить на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Там выпускают четыре модели: пятиместный седан, кроссовер, седан и кросс-хетчбэк. Причем внешне они похожи на Hyundai Solaris, Creta, а также Kia Rio и Kia Rio X-line, которые прежде сходили с этого конвейера.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Рабочие завода Hyundai

Владелец питерского завода Hyundai — компания АГР — не сообщала, каким образом удалось восстановить производство корейских автомобилей и как долго оно будет продолжаться.

Весной в Россию вернулся Citroen. Автозавод в Калуге, стоявший с апреля 2022 года, возобновил выпуск автомобилей французской Stellantis: компания «Автомобильные технологии» с малоизвестными владельцами запустила сборку Citroen C5 Aircross. «Коммерсант», ссылаясь на таможенные данные, писал, что машинокомплекты для сборки поступают из Китая с предприятия Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile.

В России продолжает работать Microsoft. В феврале 2022 года компания прекратила продажи своих продуктов Windows и Office и закрыла доступ к крупным обновлениям. Однако, как утверждает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров, Microsoft ищет лазейки, чтобы не потерять прибыльный русский рынок.

В мае стало известно, что IT-гигант открыл доступ российским пользователям к обновлениям для Windows и Office. Например, Windows 11 23H2 (последний глобальный апдейт системы) вновь скачивается на компьютеры без VPN, аналогичная ситуация и с Office — можно загрузить образ продукта, не прибегая к дополнительному ПО. Ранее было нельзя устанавливать такие апдейты на компьютеры с российскими iP-адресами.

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