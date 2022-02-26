CNN: от SWIFT могут отключить лишь часть банков России

Издание РБК со ссылкой на собственные источники сообщило, что карты Mastercard, которые были выпущены банками ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, с 26 февраля прекратят функционировать за границей. Однако сообщается, что картами можно будет пользоваться внутри России.

Международная платёжная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под блокирующие санкции США, о приостановке их участия в системе, — отметили в издании. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило,...