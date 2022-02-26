CNN: от SWIFT могут отключить лишь часть банков России
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:25, 26 февраля 2022
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США и Евросоюз могут ввести новые санкции в случае продолжения военных действий РФ на Украине, передаёт телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США. Речь идёт об отключении от SWIFT некоторых банков и компаний в случае «падения Киева».
Официальные лица США и их коллеги в ЕС продолжают взвешивать варианты, включая санкции, направленные на отключение от сети [SWIFT] отдельных банков и юридических лиц, а не всей российской экономики, — говорится в материале телеканала.