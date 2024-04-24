Clearstream отказался от выкупа заблокированных ценных бумаг у россиян

Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Люксембургский депозитарий Clearstream отказался поддержать предложенный Москвой механизм выкупа ценных бумаг у россиян. На сайте учреждения упоминаются введенные санкции, а также говорится о необходимости их соблюдения. Известно, что выкуп заблокированных активов россиян стартовал месяц назад, его планируют завершить к осени.

Данная информация предоставляется для уведомления пострадавших клиентов о растущем риске для активов клиентов и связанных с ними депозитов в России, и Clearstream Banking не будет оказывать никакой поддержки в связи с этими процедурами. Напоминаем клиентам об их обязательстве соблюдать требования ЕС и другие применимые санкции, — говорится в сообщении.

Россияне имеют право подать заявки на выкуп ценных бумаг до 100 тысяч рублей. После чего иностранные граждане могут приобрести их деньгами и вывести из РФ без дополнительных разрешений. Сбор запросов от инвесторов продолжится до 8 мая.

Ранее стало известно, что общая сумма исков в российских судах к международному депозитарию Clearstream Banking из-за заморозки активов РФ составляет порядка €74 млн. В компании при этом отметили, что не исключают новых исков.