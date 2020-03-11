https://static.news.ru/photo/f95272b2-6402-11ea-8dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Фондовым рынкам после заявления ВОЗ о пандемии предстоит пережить «чёрный четверг». Так считают специалисты, которые предрекают рекордное падение.

Экономику ждёт глобальный кризис, который будет сложно сравнить по масштабам с предыдущими. После заявления ВОЗ индексы Dow Jones, S&P-500 и NASDAQ резко снизились примерно на 5%, пишут «Известия».

Неблагополучный сценарий грозит обрушением американскому фондовому рынку на 35% от январских максимумов. Биржи охватит массовая распродажа, не обойдёт стороной она и нефть. Ценовая война приведёт к резкому падению цен — до $20 за баррель.

Национальная валюта будет дешеветь до 75 рублей и, вероятно, даже до 80 рублей за доллар. Замедление роста мировой экономики произойдёт до уровня, близкого к 1%, наступит состояние рецессии.

Рост российского ВВП может составить 1,5-1,7% против прогнозируемых 2%. От коронавируса уже пострадали туризм, авиаперевозки, промышленность. В деловых контрактах пандемия прописана как «форс-мажорное» обстоятельство, что даёт повод не выполнять условия договора.

Это повлечёт банкротство страховых компаний, выступающих гарантами по сделкам. Меры ЦБ по поддержке рубля могут ударить по бюджету.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по данным Global Cases by Johns Hopkins CSSE, число заражённых на 11 марта достигло 121564 человека. Умерли от болезни 4373 пациента. В Китае зарегистрировано 80969 заболевших, в Италии — 10149, в Иране — 9000. Россия объявила о принятии новых ограничительных мер.