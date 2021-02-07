«Чёрная метка»: зачем Запад хвалит экономику России

Западная риторика в отношении России зачастую довольно негативная, жёсткая, а порой откровенно агрессивная. Но если политику нашей страны, как правило, критикуют, то экономику почему-то всё больше хвалят. Очередная ода — о её успехах в преодолении кризиса. NEWS.ru разбирался, чем РФ заслужила столь лестные оценки, учитывая, что ВВП падает, население беднеет, а страна в целом безнадёжно отстаёт от мировых экономик. Видимо, поэтому отечественные экономисты западную эйфорию не разделяют.

Как тут не вспомнить знаменитую цитату Августа Бабеля: «Если тебя хвалит враг, значит, ты совершил глупость». Но обо всём по порядку. В последние годы то тут, то там появляются хвалебные оды западных экономистов и аналитиков в адрес российской экономики и финансовых властей. Вспомним только некоторые из них.

2014–2015 годы

Многие хорошо помнят кризис 2014 года. ВВП России тогда впервые за пять лет ушёл в минус. В ноябре ЦБ заявил, что больше не будет поддерживать рубль. В декабре курс рубля к доллару за несколько часов обвалился более чем на 8,5%. К тому моменту российская валюта с начала года обесценилась почти вдвое (евро превышал 100 рублей, а доллар — 80). Инфляция по итогам того года превысила 11%. В общем, ничего хорошего.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А тем временем западные журналисты активно расхваливали российское правительство, говоря о том, что РФ преодолела период экономической паники, вызванный падением цен на нефть в 2014 году. «Экономическая команда президента Владимира Путина творит чудеса», — писал Bloomberg. Кстати, журналисты этого агентства хвалили и ЦБ, и Минфин за то, что в довольно сложной ситуации им удалось избежать грубых ошибок и сохранить экономику России открытой.

2016 год

Агентство Bloomberg снова хвалит российскую экономику, причём не единожды. Выходят сразу несколько материалов, где описываются экономические успехи страны. Нам напоминают, что ВВП в I квартале упал всего на 1,2%, хотя в предыдущие три месяца рухнул на 3,8%. Журналисты делают вывод, что рецессия в России подходит к концу и вот-вот начнётся рост.

Чуть позже Bloomberg сообщает о крупнейшей за последние 15 лет перестройке российской экономики, подчёркивая, что власти проводят преобразования «без фанфар и шумихи». После краха нефтяного рынка сразу несколько отраслей бурно растут — это сельское хозяйство, химическая и пищевая промышленность, внутренний туризм. Их изданию перечислили в Минфине.

В конце года Россию уже хвалит Bank of America, признавая в своём декабрьском рейтинге российскую экономику одной из самых стабильных в мире, несмотря на «слабый рост». Отечественные экономисты тем временем указывают, что если с точки зрения внешнего обывателя и западных экспертов в России всё на зависть стабильно, то с точки зрения внутреннего потребителя далеко не так радужно: потребительские расходы сильно сокращаются, а доходы населения падают (и продолжают это делать до сих пор).

2018 год

Bank of America Merrill Lynch ставит экономику России на первое место среди развивающихся стран. Аналитики сравнивают 68 государств по 4,8 тысячи показателям. В итоге наша страна обгоняет в рейтинге даже Китай. Эксперты обосновывают свою оценку хорошими показателями внешней ликвидности, сбалансированными бюджетом и текущими счетами, низким уровнем внешнего долга. Что интересно: всё это происходит на фоне бегства инвесторов из России. Свой рейтинг банк представил в июле, тогда как только за июнь из России было выведено более миллиарда долларов. При этом несколькими месяцами ранее рейтинговые агентства отправляли экономику РФ в «мусорную» зону.

Экономисты объясняют: подобными рейтингами о недооценённости российского рынка инвесторов сначала «загоняют» в Россию, надувая биржевой пузырь, а потом «гонят» из неё же, искусственно обваливая рейтинг. Бумаги обесцениваются, инвесторы уходят из страны, а их активы по дешёвке попадают в руки специально подготовленных структур. Спекулятивный капитал — это одно, совсем другое дело — рост прямых инвестиций, который действительно свидетельствует о перспективах ведения бизнеса в той или иной стране. Но об этом почему-то умалчивается.

2020 год

Аналитики Goldman Sachs признают рубль лучшей валютой по доходности в 2021 году. Банк ожидает, что денежные единицы развивающихся стран в целом смогут демонстрировать хорошие результаты, а российская валюта и вовсе обеспечит максимальную доходность от коротких позиций. Но, как выясняет NEWS.ru, за словосочетанием «короткая позиция» скрывается банальная продажа. То есть фактически банк советует избавляться от рублей в 2021 году, считая, что именно российская валюта «просядет» сильнее других валют. Вот такая невесёлая математика.

Сергей Булкин/NEWS.ru

2021 год

Самая свежая хвалебная оценка российской экономики — вновь от Bloomberg. Аналитики агентства пишут, что за 2020 год сокращение экономики РФ оказалось вдвое меньше, чем в еврозоне. Там падение может составить 7,3%, а в России — «всего» 3,1% (данные Росстата). Хотя оценка сокращения ВВП оказалась лучше прогнозов, это максимальный спад с кризиса 2009 года, о чём аналитики, конечно, не говорят.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, в данном случае такое мнение не носит комплиментарный характер, а лишь констатирует факт. Падение российского ВВП на 3,1% по итогам 2020 года оказалось ниже консенсус-прогноза опрошенных агентством экономистов в 3,7% и ожиданий правительства в 3,9%. Напротив, слишком оптимистичен в отношении российской экономики вовсе не Bloomberg, а МВФ, считает эксперт.

Экономисты МВФ в январе не только пересмотрели оценку восстановительного роста ВВП в этом году на 0,2% — до 3%, но и резко улучшили ожидания на 2022 год сразу на 1,6% — с 2,3% до 3,9% на фоне более скромных пересмотров по другим странам. Но если в 2021 году это будет связано с успехами массовой вакцинации, то на чём базируются столь оптимистичные оценки следующего года — не совсем ясно. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

По словам Когана, восстановление потребительских и предпринимательских настроений на фоне возврата экономики в нормальное русло вовсе не означает активизацию частных инвестиций. Так что правительству придётся проделать большую работу помимо реализуемого проведения «регуляторной гильотины».

Опорой пока остаются госинвестиции в рамках реализации общенационального плана восстановления экономики, однако их может оказаться недостаточно для того, чтобы удержать ожидаемые темпы подъёма ВВП в 3–3,5% в последующих 2022 и 2023 годах, — считает экономист.

Хвалят за то, за что надо бы ругать

Глобальную конкуренцию никто не отменял, напоминает член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский, и если Россию хвалят такие организации как Всемирный банк, Международный валютный фонд и прочие структуры (которые находятся под значительным влиянием и контролем США, Германии, Франции, Великобритании), то хвалят вовсе не за её успехи в привычном нам понимании. По словам эксперта, в мире идёт ожесточённая борьба за экономическое, технологическое влияние и доминирование, научно-техническое развитие, за доступ к ресурсам и рынкам сбыта.

Нет ничего удивительного, что российский финансово-экономический блок — ЦБ, Минфин, правительство РФ в целом — хвалят за рубежом прежде всего за следование принципам так называемого Вашингтонского консенсуса. За то, что они делают всё возможное, чтобы в России не было роста экономики, чтобы не было развития технологий, не было развития человеческого потенциала — чтобы Россия не была конкурентом ни для Америки, ни для Франции, ни для Германии, ни для Китая, Индии, Японии... Мировая экономика — это не цирк, а ожесточённая арена по борьбе крупных экономических и технологических центров. Посмотрите на торговые войны США с Китаем, Европы с Америкой, Китая с Индией или Китая с Японией. Владислав Жуковский член президиума Столыпинского клуба, экономист член президиума Столыпинского клуба, экономист

Россия в последнее десятилетие деградирует, вымирает и беднеет, и в экономическом плане заметно отстаёт от других стран, указывает Жуковский. С 2014 года реально располагаемые доходы населения падают, то есть семь лет подряд народ нищает. Официально доходы сократились за это время на 11%, неофициально — рухнули более чем на 40%, отмечает экономист.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный индикатор оценки эффективности проводимых экономических реформ и работы правительства и президента — это уровень жизни населения. А вот с ним как раз всё плохо. Почти 20 млн россиян находятся за чертой бедности, — напоминает Жуковский.

По словам эксперта, начиная с 2011 года темпы роста российской экономики ниже не только среднемировых, но даже ниже темпов роста экономики США. С 2008 по 2019 год экономика России выросла лишь на 8,5%, тогда как мировая — на 35%, США — на 18%, Индии — на 70%, Китая — почти вдвое. Экономики Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Таиланда — на 40–60%.

Другими словами, Россию хвалят её глобальные конкуренты, и хвалят за то, что мы по большому счёту сами себе делаем кровопускание, — сетует экономист.

Россия всё меньше составляет конкуренцию Америке, Европе, Китаю на глобальном рынке высокотехнологичной продукции. Доля России на этом рынке стабильно ниже 1%. А доля отечественной экономики в мировой стабильно сжимается и в последние годы сократилась до 1,5%.

А премию лучшему министру финансов (премия Euromoney 2010 года. — NEWS.ru), лучшему главе ЦБ (премия журнала Euromoney 2015 года. — NEWS.ru), которые вручались Кудрину и Набиуллиной, я бы расценивал как знак позора — «чёрную метку» — в условиях обостряющейся глобальной конкуренции и мирового суперкризиса, сильнейшего со времён Великой депрессии, — резюмирует эксперт.

К сожалению, на Западе нас хвалят по-прежнему, а значит, нужно определённо что-то менять.