Соединённые Штаты постепенно теснят ОПЕК в мировой нефтедобыче. В 2020 году тенденция может продолжиться, ведь прогнозы обещают Штатам очередную прибавку более чем на 1 млн баррелей в сутки. При этом наращивание производства американскими компаниями вынуждает участников соглашения ОПЕК+ сдерживать добычу, чтобы поддержать мировые цены на приемлемом уровне. До каких пор будет отступать картель, разбирался NEWS.ru.

Только за прошлый год Америка смогла увеличить свою часть с 11,8% до 12,8%, в то время как страны ОПЕК сократили её с 30,7% до 29%, посчитал главный аналитик БКС «Премьер» Антон Покатович.

Основная причина такой динамики — планомерное наращивание производства нефти в США. В прошлом году оно выросло на 1,3 млн баррелей в сутки, а в январе текущего впервые достигло уровня 13 млн. Такие данные приводит Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США. В целом по итогам этого года средний уровень производства может составить 13,3 млн, прогнозирует EIA. Это на 1,1 млн больше, чем в 2019-м. Основной прирост ожидается в сланцевом бассейне Пермиан, расположенном на территории штатов Техас и Нью-Мексико. При этом, по оценке EIA, американские компании не будут снижать обороты — в 2021 году средний уровень производства может достичь 13,7 млн баррелей в сутки.

Влияние добычи США на мировой нефтяной рынок в последние годы вышло на первый план, потеснив все остальные факторы: торговые войны, замедление спроса, рост производства в других странах (в Норвегии, Бразилии). Когда на рынок выходит в течение нескольких лет поставщик, сумевший нарастить добычу нефти и конденсата с 9,3 млн баррелей в сутки в январе 2015 года до 12,8 млн в январе 2020-го — это несомненно должно было привести к тектоническому сдвигу на рынке. Артём Чен старший аналитик Rystad Energy старший аналитик Rystad Energy

По оценке Rystad Energy, добыча нефти и газового конденсата в США в 2020 году вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки — больше, чем в любой другой стране.

А ведь в течение нескольких десятилетий США были крупнейшим импортёром нефти, серьёзно полагаясь на поставки из Саудовской Аравии, напоминает управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко. Ситуацию изменила сланцевая революция. По словам эксперта, активный рост добычи сырья в США стал трендом ещё в 2012 году, но не имел существенного влияния на котировки вплоть до 2014, когда в американских нефтехранилищах стали резко расти запасы.

По мнению аналитика, сланцевая революция до сих пор продолжается, поскольку эффективность добычи всё ещё растёт. Это подтверждает рост производства при одновременном сокращении числа буровых установок. На пике в сентябре 2014 года их было 1600, год назад — 852, а сейчас — 673. При этом добыча нефти в 2014 году составляла 8-8,5 млн баррелей в стуки, год назад — 11,9 млн, в настоящее время — 13 млн, отметил эксперт.

Наталия Федосенко/ТАСС

Более чем двукратное увеличение производства в США за последние шесть лет выступает тем фактором, который отнимает у ОПЕК значительную часть контроля над нефтяным рынком. Это происходит без лишнего шума, но неуклонно — картель сдерживает добычу, год за годом уступая свою долю рынка. Самое тревожное для традиционных крупных производителей, таких как Россия и Саудовская Аравия, что в США пока не достигли своего пика. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

Артём Чен также полагает, что профицит на рынке, который США создают с 2015 года, — основная причина появления соглашения ОПЕК+. Напомним, в декабре прошлого года его участники решили дополнительно снизить производство сырья на 500 тыс. баррелей в сутки, доведя общий уровень сокращения до 1,7 млн. Данная договорённость, как и всё соглашение, действует до конца первого квартала. В марте страны-экспортёры сырья планируют собраться вновь, чтобы обсудить продление договора.

Антон Покатович считает, что в таких условиях тенденция увеличения доли США и сокращения доли ОПЕК в мировой нефтедобыче продолжится и в 2020-м и возможно ещё два-три года. По его словам, пока поддержка нефтяных цен позволяет нефтекартелю перекрывать в денежных объёмах потери от сокращения поставок и утраты некоторой доли рынка.

Вместе с тем, снижение доли ОПЕК и перераспределение её в пользу США имеет свои пределы, предупреждает эксперт. Причина — разное качество нефти. В США добывается лёгкая нефть и потребление многих американских сортов возможно лишь ограниченным количеством НПЗ. Плюс конечные нефтепродукты, получаемые из этого сырья, тоже имеют не самый широкий сбыт на мировом рынке, поясняет аналитик.

У нефти с Ближнего Востока есть свои крупные покупатели с масштабной инфраструктурой, которым необходима более тяжёлая нефть. Если не будет больших изменений в технологиях производства нефтепродуктов, то в какой-то момент, как бы ни росла добыча в США, наступит ситуация, когда доля рынка ОПЕК уже не упадёт. И потребители ближневосточной нефти не заменят её на американскую, ведь переделка инфраструктуры, включая множество НПЗ, потребует колоссальных финансовых вложений, которых на данный момент нет ни у кого. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Увеличение доли США может завершится и в этом году, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. Он поясняет, что американские сланцевые компании испытывают большие проблемы с финансированием. Еженедельная отчётность нефтесервисной компании Baker Hughes показывает, что число буровых вышек то растёт, то сокращается, что не говорит о бурном подъёме в отрасли, считает эксперт.

Ценовой фактор

AP/TASS

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) полагают, что США сохранят ведущую роль в мировых поставках нефти в ближайшие 10 лет, завил РИА Новости глава организации Фатих Бироль. Он отметил, что ресурсная база в США очень велика — запасы сланцевой нефти составляют не менее 100 млрд баррелей. Впрочем, руководитель МЭА признал, что в ближайшие несколько лет темпы роста замедлятся по мере того, как месторождения разрабатываются, и более крупные компании с долгосрочной перспективой начинают играть все большую роль в этом секторе.

По мнению Фатиха Бироля, перспективы американских нефтедобытчиков будет определять уровень сырьевых котировок, поскольку сланцевая промышленность США очень гибка и реагирует на ценовые сигналы. В настоящее время котировки Brent торгуются ниже $59 за баррель, а WTI — чуть выше $53.

Средняя цена безубыточности американской лёгкой нефти WTI по большинству сланцевых проектов сейчас составляет $50 за баррель, отмечает Артём Чен. По его мнению, если цена упадёт существенно ниже этой отметки, рост добычи заметно затормозится. В то же время, имеющийся запас пробуренных, но незавершённых скважин (DUC) и хеджирование поможет операторам перетерпеть несущественное снижение цены ниже $50 в течение нескольких кварталов 2020 года, полагает эксперт.

В свою очередь Антон Покатович называет точкой безубыточности месторождений США $50 за баррель по марке Brent и порядка $44-45 по WTI.

Для дальнейшего развития американской отрасли нужны более высокие цены — порядка $50-55 за баррель Brent, а акционерам нефтяных компаний, которых расстраивают текущие низкие доходы, ещё выше. Поэтому, когда говорят, что США не боятся нефти по $50 — это не совсем так. Они могут выжить при невысоких ценах, но говорить о стабильном развитии отрасли при таких котировках не приходится. Поэтому Соединённые Штаты тоже имеют желание поддерживать нефтяную конъюнктуру на уровне $60-70 за баррель, — отметил эксперт.

Серей Дроздов полагает, что США вполне устроит диапазон цен в $60-65 за баррель по Brent, на который согласны и большинство остальных игроков этого рынка.

Думаю, что США нужно, что нефть стоила не дёшево и не дорого. Если сильно дёшево — это ударит по американским нефтяным компаниям, а если дорого — то вытекающее из этого подорожание бензина может вызвать недовольство населения, которое чувствительно к ценам на заправках, не меньше, чем на ширпотреб, — пояснил аналитик.

По его словам, учитывая предстоящие в этом году выборы президента США, Белый дом постарается учитывать интересы и электората, и крупного бизнеса. Поэтому Соединённые Штаты будут сами стремиться к балансу на нефтяном рынке.