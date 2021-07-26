Чубайс рассказал, сколько Россия потеряет из-за отказа от углеводородов
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
12:48, 26 июля 2021
Спецпредставитель президента РФ Анатолий ЧубайсФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Отказ мировой экономики от углеводородов может отрицательно сказаться на российском ВВП, об этом на семинаре «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?» сообщил спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс.
Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода. Наша страна может потерять до 10% ВВП из-за отказа мировой экономики от углеводородов, — отметил он.
Ранее Чубайс выступил против раздачи предприятиям экологичных киловатт-часов. По его мнению, промышленность не сможет использовать бесплатные сертификаты в ЕС для снижения будущего углеродного налога.
Недавно телеведущий Владимир Соловьёв эмоционально отреагировал по поводу того, что Чубайс стал акционером производителя вакцины «Спутник V». В своём Telegram-канале телеведущий резко высказался по поводу назначения Чубайса акционером АФК «Система».