Чубайс рассказал, сколько Россия потеряет из-за отказа от углеводородов

Отказ мировой экономики от углеводородов может отрицательно сказаться на российском ВВП, об этом на семинаре «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?» сообщил спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс.

Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода. Наша страна может потерять до 10% ВВП из-за отказа мировой экономики от углеводородов, — отметил он.

Ранее Чубайс выступил против раздачи предприятиям экологичных киловатт-часов. По его мнению, промышленность не сможет использовать бесплатные сертификаты в ЕС для снижения будущего углеродного налога.

Недавно телеведущий Владимир Соловьёв эмоционально отреагировал по поводу того, что Чубайс стал акционером производителя вакцины «Спутник V». В своём Telegram-канале телеведущий резко высказался по поводу назначения Чубайса акционером АФК «Система».