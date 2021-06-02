Чубайс назвал условие сохранения Россией статуса великой энергодержавы

https://static.news.ru/photo/e889e1f0-34fd-11eb-b0e2-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Россия может сохранить статус великой энергетической державы за счёт экспорта водорода. Такой способ назвал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, передаёт ТАСС.

То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода, — заявил Чубайс на ПМЭФ-2021.

По его данным, около 10% имеющихся пропускных мощностей в РФ можно использовать для транспорта водорода без глубокой модернизации ГТС. Чубайс подчеркнул, что это такое «фантастическое преимущество», о котором ни одна страна и мечтать не может, поэтому «надо вцепиться зубами» и двигаться в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Россия может стать лидером в производстве голубого водорода, который получают из природного газа с использованием технологий улавливания и хранения CO2, и британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) выразила готовность присоединиться к этим проектам при условии господдержки.

Глава BP в России Дэвид Кэмпбелл уточнил, что пока ничего не знает о перспективах развития зелёного водорода в России, который получают с помощью электролиза воды за счёт использования возобновляемых источников энергии. Но это, по его данным, обойдётся дороже технологий улавливания и хранения CO2.