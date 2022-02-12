Чубайс сообщил, во сколько обойдётся бизнесу введение платы за углерод

Чубайс сообщил, во сколько обойдётся бизнесу введение платы за углеродЧубайс: для нейтрализации эффекта «углеродного налога» необходимо минимум 1,5 трлн рублей
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал плату за углерод «самым мучительным» вопросом в низкоуглеродной повестке России. По его словам, введение платы за углеродные выбросы как можно скорее является единственным способом нейтрализовать негативные эффекты от планируемого в ЕС «углеродного налога», однако стоимость её для экономики составит 1,5 трлн рублей даже при очень консервативной цене, пишет РБК.
11 февраля на правительственном совещании
Если вы сейчас положите $100 [в расчёт потенциальной цены углерода для российской экономики], это будет совсем другая жизнь, — заявил Чубайс.
Спецпредставитель добавил, что, по его подсчетам, даже при минимальной цене в $10 за тонну «право на вредные выбросы» обойдётся бизнесу в 1,5 трлн рублей. По его мнению, избежать этого можно, выйдя на «принципиальное решение» о введении платы за углерод в 2022 году и реализовать его в 2023-м, сформировав соответствующим образом госбюджет на 2024–2027 годы.
Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в России может возникнуть новая отрасль, по масштабам сопоставимая с нефтяной и обладающая большим экспортным потенциалом. Речь идёт о предоставлении услуги по улавливанию, транспортировке и захоронению углерода, который является основным парниковым газом наряду с метаном. Дюков отметил, что новая отрасль будет очень важна для металлургов, энергетиков, производителей удобрений и цемента, которые имеют очень высокий углеродный след и в случае ужесточения ограничений в мире могут остаться без рынков сбыта.