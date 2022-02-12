Чубайс сообщил, во сколько обойдётся бизнесу введение платы за углерод

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал плату за углерод «самым мучительным» вопросом в низкоуглеродной повестке России. По его словам, введение платы за углеродные выбросы как можно скорее является единственным способом нейтрализовать негативные эффекты от планируемого в ЕС «углеродного налога», однако стоимость её для экономики составит 1,5 трлн рублей даже при очень консервативной цене, пишет РБК.

11 февраля на правительственном совещании обсуждался проект реализации национальной Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов. Сахалинская область выбрана пилотным регионом для опробования системы торговли квотами на выбросы, однако Чубайс полагает, что ввести плату за углерод необходимо до оценки итогов эксперимента. По его оценке, к 2030 году, когда планируется отменить бесплатные квоты на выбросы для европейских производителей, стоимость квот составит $100 за тонну углекислого газа.

Если вы сейчас положите $100 [в расчёт потенциальной цены углерода для российской экономики], это будет совсем другая жизнь, — заявил Чубайс.

Спецпредставитель добавил, что, по его подсчетам, даже при минимальной цене в $10 за тонну «право на вредные выбросы» обойдётся бизнесу в 1,5 трлн рублей. По его мнению, избежать этого можно, выйдя на «принципиальное решение» о введении платы за углерод в 2022 году и реализовать его в 2023-м, сформировав соответствующим образом госбюджет на 2024–2027 годы.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в России может возникнуть новая отрасль, по масштабам сопоставимая с нефтяной и обладающая большим экспортным потенциалом. Речь идёт о предоставлении услуги по улавливанию, транспортировке и захоронению углерода, который является основным парниковым газом наряду с метаном. Дюков отметил, что новая отрасль будет очень важна для металлургов, энергетиков, производителей удобрений и цемента, которые имеют очень высокий углеродный след и в случае ужесточения ограничений в мире могут остаться без рынков сбыта.