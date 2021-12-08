Чубайс рассказал об угрозах для российского экспорта в страны ЕС

Если Россия не будет следовать энергопереходу, всю страну ждут тяжёлые времена, сравнимые с 1990 годами, из-за сокращения экспорта товаров. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс на X ежегодной конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики в России».

Нам придётся столкнуться, хотим мы этого или не хотим, с радикальным сокращением объёмов спроса (в странах ЕС) на российский экспорт в случае, если мы не пойдём по пути энергоперехода в России, — цитирует его агентство.

По его словам, современный энeргопереход означает структурное изменение энергетической системы в мире в целях снижение выбросов углерода. Он влечёт глобальные изменения в других сфeрах экономики и поведении конечных пользователей.

Чубайс добавил, что один только запрет на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания в Европе с 2035 года может обрушить рынок нефтепродуктов.

Ранее Чубайс заявил, что Россия для достижения углеродной нейтральности к 2060 году должна реструктуризировать все отрасли экономики и пересмотреть ряд направлений внутренней политики. Он отметил, что России также необходимо пересмотреть налоговую, таможенную, внешнеэкономическую, тарифную, социальную и бюджетную политики.