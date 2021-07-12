Чубайс рассказал о грядущей масштабной трансформации российской экономики

Ближайшие 30 лет в России будут отмечены масштабной трансформацией экономики в рамках энергоперехода. Она повлияет на все виды бизнеса и жизнь каждого человека, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на форуме «Открытые инновации», пишут РИА Новости.

По словам Чубайса, нынешнему поколению людей выпала возможность быть свидетелями информационной революции, что произошла в последние 30 лет. Она, по его мнению, полностью изменила экономику и повседневную жизнь людей. Такой же по масштабу процесс начнётся в ближайшей перспективе и в области энергетики.

В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок — в следующие 30 лет — произойдёт кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причём я подчеркну, речь идёт не только об электроэнергетике, для меня родной, речь идёт о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идёт вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования. Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес, — считает Чубайс.

Он также подчеркнул, что Россия при этом является очень уязвимой для изменений, так как энергетический сектор играет для неё особую роль.

У всех есть энергетика, но в России это не просто один из секторов, это позвоночный столб национальной экономики: 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта. Это вообще серьёзно, — отметил он.

Однако, по мнению спецпредставителя президента, несмотря на свою уязвимость, страна имеет также и колоссальнейшие возможности.

Помимо того, что энергопереход изменит все без исключения отрасли реального сектора в стране, он ещё открывает возможности для создания тех отраслей, которых сейчас не существует вообще. Я насчитал от пяти до 10 новых отраслей, которых в стране сегодня нет, — добавил Чубайс.

Ранее политик отметил, что энергетический кризис, наблюдаемый как в Европе, так и по всему миру, возник по причине глобального энергоперехода. Среди факторов возниковения — ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, в том числе низким уровнем ветра на Северном море, и недостатки в выработке электроэнергии.