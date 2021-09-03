Чубайс раскрыл способ увеличить зарплаты россиянам

Специальный представитель президента России на Восточном экономическом форуме поделился секретом, как повысить благосостояние населения. Об этом чиновник рассказал в видео на своей странице в Facebook.
Анатолий Чубайс
Ранее сообщалось, что Анатолий Чубайс посоветовал вложить средства Пенсионного фонда России в негосударственные накопительные структуры. Таким образом, как говорит чиновник, можно будет добиться качественного роста реальной обеспеченности граждан преклонного возраста. Он считает, что старая пенсионная система не просто не эффективна, она себя исчерпала и встала «мёртвым грузом».