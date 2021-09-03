Чубайс раскрыл способ увеличить зарплаты россиянам

Специальный представитель президента России на Восточном экономическом форуме поделился секретом, как повысить благосостояние населения. Об этом чиновник рассказал в видео на своей странице в Facebook.

Анатолий Чубайс считает , что экономика России должна «позеленеть». По его мнению, кроме экологического уклона, нет никакой другой перспективы. По его словам, экстенсивный экономический рост более невозможен, будущее за эффективным использованием ресурсов, что и приведёт к прогрессу в экономике и, как следствие, к росту благосостояния населения. По словам Чубайса, только стабильным экономическим ростом в новых условиях макроэкономики можно добиться стабильного повышения доходов во всех сферах.

Ранее сообщалось, что Анатолий Чубайс посоветовал вложить средства Пенсионного фонда России в негосударственные накопительные структуры. Таким образом, как говорит чиновник, можно будет добиться качественного роста реальной обеспеченности граждан преклонного возраста. Он считает, что старая пенсионная система не просто не эффективна, она себя исчерпала и встала «мёртвым грузом».