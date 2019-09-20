Власти должны разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать накопления в развивающиеся бизнес-стартапы, заявил глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс.
НПФ обладают средствами свыше трёх миллиардов рублей, которые они в принципе не могут вкладывать в венчурную индустрию, им это просто запрещено, — посетовал Чубайс на лекции перед студентами МФТИ.
Если НПФ разрешат инвестировать, то финансы необходимо вкладывать в венчурные фонды. По его мнению, это поможет РФ войти в число лидеров в сфере инноваций, обогнав Китай, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что Чубайс сравнил развитие России с управлением автомобилем: нажаты одновременно обе педали — газ (экономика) и тормоз (правоохранительная система), поэтому машина «не едет».