Чубайс назвал снижение цены на возобновляемую энергию верной стратегией

Снижение цены на возобновляемую энергию и её приближение к цене на полученную традиционными способами стало результатом верной стратегии и рыночной конкуренции. Об этом сказал специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики Анатолий Чубайс, сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал итоги конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов. Указывается, что цена на электроэнергию по ряду проектов ветрогенерации составит две тысячи рублей за 1 МВт/ч, солнечной — от 4,3 тысячи до 6,4 тысячи рублей за 1 МВт/ч.

В результате этого отбора цена по ветру по сравнению с предшествующими годами снизилась в два раза, цена по солнцу снизилась в три раза. Почти произошло то, ради чего создавалась российская возобновляемая энергетика. <...> Цена возобновляемой энергии опускается до энергии обычной, — цитирует агентство Чубайса.

Он добавил, что все рассчитывали, что в России это должно было случиться в конце 2020-х годов, но благодаря очень грамотно построенной стратегии это почти произошло сейчас. Чубайс поблагодарил за это председателя правительства Михаила Мишустина, продемонстрировавшего свою позицию в нужное время.

Россия в условиях развития использования возобновляемой энергии через полтора-два года придёт к необходимости пересмотра структуры своей энергетики, считает Чубайс. По его мнению, вложение средств в угольную генерацию электроэнергии становится бессмысленным.

Ранее Чубайс посоветовал добывающим угольным компаниям инвестировать средства в углехимию. По мнению эксперта, это позволит сохранить спрос на уголь в условиях отказа человечества от его использования в энергетике.