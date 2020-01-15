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Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов в России стал кризис неплатежей. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс, работавший в ту пору в правительстве.

По его словам, власти «не предвидели, не понимали» влияние этого фактора на экономику страны, поскольку это явление не было предсказано нигде и никем.

Все мотивации на микроуровне в России не были запущены до конца 1990-х в силу неплатежей, — цитирует Lenta.ru выступление Чубайса на панельной дискуссии в рамках Гайдаровского форума.

По его словам к 1996 году объём неплатежей достиг 45% ВВП.

С другой стороны, Чубайс назвал преодоление неплатежей в конце 1990-х спусковым крючком, который в итоге привёл к экономическому росту.

Кризис неплатежей возник в России в первой половине 1990-х. При переходе к рыночной экономике отечественные продукты зачастую оказывались неконкурентоспособными, потребители отдавали предпочтение зарубежным аналогам. Чтобы поддержать производителей, Банк России выдавал кредиты, которые не были ничем подкреплены. Это в конечном итоге привело к гиперинфляции, а затем и к дефолту в августе 1998 года.

В рамках Гайдаровского форума, как писал NEWS.ru, первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко заявил, что для снижения уровня бедности в России нужно повышать зарплаты, а не социальные пособия.