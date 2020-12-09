Чубайс назвал периоды максимального потребления нефти и газа

https://static.news.ru/photo/9a53e1e6-3a59-11eb-a993-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пик потребления нефти в мире придётся на 2030-е годы, газа — на 2040-е, а угля — на 2020-е. Об этом журналистам рассказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Это общепризнанный факт, и мы можем хотеть или не хотеть, мы можем слезать, или не лезть, но мир сегодня практически единогласно говорит седеющее: 2020-е годы — это пик потребления угля в мире в целом, 2030-е годы — пик потребления нефти, 2040-е годы — пик потребления газа. Вот и всё. А дальше — делайте выводы, — цитирует Чубайса агентство ПРАЙМ.

2 декабря президент РФ Владимир Путин предложил первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Чубайса, который возглавлял организацию с момента её создания в 2011 году. Вскоре после этого правительство утвердило отставку прежнего руководителя компании и рекомендовало назначить Куликова его преемником. 4 декабря совет директоров «Роснано» утвердил кандидатуру.

Как сообщал NEWS.ru, Чубайс, назначенный специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями, рассказал о своей новой должности. Он заявил, что ему не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для него.