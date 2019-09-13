https://static.news.ru/photo/a33d52b4-d610-11e9-9b78-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил развитие России с управлением автомобилем: нажаты одновременно обе педали — газ (экономика) и тормоз (правоохранительная система), поэтому машина «не едет».

Руководитель компании уверен, что в стране «лучшая за 28 лет» бюджетная политика, «блестящая» кредитно-финансовая политика и «фантастические» показатели, начиная «с долга к ВВП, кончая уровнем инфляции». Однако, продолжил топ-менеджер, «роста нет», передаёт корреспондент News.ru c полей Московского экономического форума.

Мечтать о таком невозможно было в наше время, да даже во время Германа Оскаровича (Грефа, возглавлял Минэкономразвития в 2000–2007 годах. — News.ru). Результат — сколько там... 1,2%? 1,1% роста? Ну, называя вещи своими именами, роста нет, — привёл цифры Чубайс.

Он добавил, что нужно «что-то делать» с педалью «правоохранительная система». Глава Сбербанка Герман Греф, давний оппонент главы «Роснано» на публичных площадках, возразил, что корень проблемы глубже: смысл в отсутствии актуальных моделей управления и понимания, как именно развивать экономику.

Проблема значительно более фундаментальная — Россией управлять становится всё более и более сложно, мы пытаемся старый инструмент, во многом ещё с советских времён, юзать, и это «не полетит», — поделился мнением Греф.

По его словам, в РФ нет бизнес-модели экономического роста страны.

Ранее News.ru сообщал, что материнский капитал в 2020 году увеличится до 466 тысяч 617 рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.