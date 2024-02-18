Что ждет вкладчиков Хоум Банка после объединения с Совкомбанком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководство Совкомбанка объявило о намерении приобрести Хоум Банк, говорится в заявлении на сайте кредитной организации. Что ожидает клиентов, вкладчиков и сотрудников?

Что известно о слиянии двух банков

16 февраля пресс-служба Совкомбанка сообщила, что с Хоум Банком было достигнуто соглашение об объединении бизнесов на платформе первого, сделка совершится до конца 2024 года.

«Сделка создает дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка как за счет дохода от выгодного приобретения Хоум Банка в 2024 году, так и за счет долгосрочного эффекта благодаря синергии и масштабированию экспертизы Хоум Банка в POS-кредитовании в 79 регионах присутствия Совкомбанка», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50%, до 9 млн, а розничный и депозитный портфели — на 25% и 20%, до 915 млрд и до 945 млрд рублей соответственно.

По словам председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, главной задачей объединения банков является рост бизнеса при сохранении высоких стандартов сервиса для клиентов.

«Мы рады объявить нашим акционерам о сделке, которая удовлетворяет нашему основному критерию эффективности бизнеса — 30% доходности от инвестиции. Главной задачей объединения банков является рост бизнеса при сохранении высоких стандартов сервиса для клиентов. В результате сделки мы получим экономию затрат на привлечение клиентов, выдачу кредитного портфеля и привлечение портфеля депозитов, что положительно скажется на общих результатах Совкомбанка. Структура сделки позволяет при минимальном объеме дополнительной эмиссии сохранить дивидендную политику и увеличить прибыль на акцию», — заявил он.

Что ожидает клиентов Хоум Банка после слияния бизнесов

В пресс-службе Хоум Банка сообщили, что первым этапом сделки станет продажа 51% акций Хоум Банка, за которой последует консолидация оставшихся 49% акций Совкомбанком.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Хоум Банк продолжает работать в обычном режиме, для его клиентов ничего не меняется. Реквизиты, способы пополнения, адреса отделений, контакты службы поддержки — все остается прежним. В дальнейшем объединение позволит клиентам Хоум Банка получить доступ к масштабной розничной сети, широкой продуктовой линейке и первоклассному сервису Совкомбанка. Мы обеспечим плавный переход и гарантируем, что интересы наших клиентов останутся приоритетом на всех этапах интеграции», — говорится в сообщении банка.

Председатель правления организации Александр Скабара объяснил, что решение об объединении бизнесов позволит оптимально трансформировать нынешнюю бизнес-модель банка.

«Повышающаяся конкуренция на рынке розничного кредитования делает универсальные банки более устойчивыми. Объединение наших бизнесов с Совкомбанком, одним из наиболее успешных игроков на российском рынке, является оптимальным способом трансформации нашей текущей бизнес-модели» — сказал он.

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