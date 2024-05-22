Что за новая ипотека будет в РФ в 2024 году: как выгодно купить квартиру

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В России меняются условия ипотечных программ. В Минфине сообщили, что льготная, семейная, а также дальневосточная и арктическая ипотека продолжит действовать, но в программы внесут ряд изменений. NEWS.ru рассказывает, какие нововведения ждут россиян, в том числе семьи с детьми, планирующие купить квартиру.

Какие изменения в льготной ипотеке ждут россиян

Программы «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека» продолжат действовать, однако условия предоставления субсидий изменятся, сообщили в пресс-службе Минфина. Новые правила будут зафиксированы в системе «Электронный бюджет», а не в постановлениях правительства, как это было раньше.

Дальневосточная и арктическая ипотека станут доступны участникам СВО и членам семей погибших участников спецоперации. На них не распространяются условия, касающиеся возраста и семейного положения.

Одновременно для медиков и педагогов — участников данных программ — отменяется требование о наличии пятилетнего стажа работы.

Еще одно важное изменение — в моногородах (населенные пункты, образованные вокруг крупных промышленных предприятий) ипотеку на льготных условиях теперь можно взять на вторичное жилье стоимостью до 9 млн рублей (ранее потолок составлял 6 млн рублей), но только при условии, что площадь квартиры или дома превышает 60 квадратных метров.

Кроме того, по семейной и льготной ипотеке увеличен общий лимит суммы кредитов, по которым банки получают возмещение недополученных доходов, на 200 млрд и 150 млрд рублей, до 4,84 трлн и 6,19 трлн рублей соответственно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие меры поддержки готовят для многодетных семей

Госдума предложила продлить выплату субсидий многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей, которую можно направить на погашение ипотечных кредитов. Депутаты приняли соответствующий законопроект накануне в первом чтении. В документе отмечается, что выплату в размере 450 тысяч рублей будут начислять в случае рождения третьего и последующих детей в срок до 31 декабря 2030 года (сейчас — 31 декабря 2023-го) при заключении соответствующего кредитного договора до 1 июля 2031 года (сейчас — 1 июля 2024-го).

Для того чтобы получить субсидию, в семье должно быть не менее трех детей. Кроме того, ее должны официально признать многодетной. Сейчас выплату можно направить на погашение кредита, выданного на покупку квартиры в строящемся доме или готовой квартиры у застройщика или физлица, на приобретение или строительство частного дома, покупку недостроенного частного дома или земельного участка для строительства жилого дома.

Что власти планировали изменить в льготных программах

В апреле СМИ сообщили о планах властей повысить ставку по программе «Семейная ипотека» вдвое — с 6% до 12% — для семей с детьми старше шести лет. Сейчас базовая ставка по семейной ипотеке составляет 6%, а средняя рыночная в топ-20 банков — 16,76–16,95% годовых (на 17 мая), следует из данных ДОМ.РФ.

В Госдуме не оценили повышение ставки вдвое. Как заявил председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков, 12% — это много, особенно для регионов с низкими доходами населения. Такую ставку, по его словам, можно было бы установить для Москвы и Московской области. Для субъектов с низким уровнем заработной платы желательно ввести более льготные условия, отметил депутат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позднее стало известно о возможном введении нового условия для получения семейной ипотеки — опцию взять кредит с господдержкой хотели привязать к уровню дохода заемщиков.

«Мы обсуждаем возможность введения некоего ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

При этом эксперты рынка критически отнеслись к этой идее, отметив, что подобная «трансформация» семейной ипотеки приведет к дискриминации. При этом они допускали, что подобные инициативы в итоге либо не будут приняты, либо будут носить более мягкий характер.

Как эксперты оценивают новые изменения в ипотечных программах

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Антон Рогачевский отметил в беседе с NEWS.ru, что идея льготных программ по ипотеке отличная.

«Поддержка государством населения дает больше возможностей для жизни. С другой стороны, неконтролируемое повышение цен на жилье застройщиками сводит на нет положительный эффект от программ», — отметил он. Эту проблему стоит решать в первую очередь, добавил эксперт.

По мнению доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Марии Ермиловой, расширение перечня категорий граждан, имеющих право оформить льготную ипотеку, может повысить доступность жилья для россиян. Этому же будет способствовать и повышение размера суммы для покупки вторичного жилья, подчеркнула она.

«Как раз со вторичным жильем и спросом на него наблюдался ряд проблем. Объявленные меры будут стимулировать людей покупать квартиры на вторичном рынке», — сказала собеседница NEWS.ru.

Эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский назвал изменения условий ипотечных программ «чисто косметическими, которые толком ни на что не повлияют».

«Единственный момент — с ростом цен в крупнейших городах Дальнего Востока стало сложнее покупать жилье в кредит из-за текущих ставок, поэтому расширение лимита кредита здесь оправдано», — сказал он NEWS.ru. В остальном речь идет про моногорода, так что принятые решения не окажут особого влияния на широкий рынок, высказал мнение Кричевский. Как и увеличение лимитов для банков, 200 млрд рублей — «не слишком заметная история», добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как долго будет действовать ипотека с господдержкой

По мнению Рогачевского, фиксация условий льготной ипотеки в бюджете, а не в постановлениях правительства является лишним доказательством того, что подобные программы будут пролонгированы на длительный период. Из сообщения Минфина можно сделать вывод, что программа «Льготная ипотека», срок действия которой истекает 1 июля 2024 года, будет продлена, считает эксперт. Но в моменте все может быть переиграно, допускает он.

По словам Кричевского, никаких вариантов по сохранению льготной ипотеки нет и не должно быть уже три года. «Тем более что текущие правки — это не про льготную ипотеку на новостройки», — отметил он.

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