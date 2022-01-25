Что спасёт малый бизнес: как магазинчикам у дома сохранить покупателей

Малый продуктовый розничный бизнес в России продолжает подвергаться испытаниям. Очередная атака на него пошла со стороны давних конкурентов — крупные сети начали ограничивать наценку на базовые продуктовые товары, дополнительно переключая поток трафика покупателей на себя. Теперь целая группа продуктов в таких сетях, как «Магнит», «Пятёрочка», «Ашан» и ряда других будет продаваться с минимальной наценкой в 10%, а иногда и вовсе без неё. Однако ФАС не стремиться защитить интересы мелкой розницы. О том, как выживать магазинчикам у дома, по советам экспертов, в материале NEWS.ru.

Мелкая розница тает на глазах

За минувший год в России сократилось число ларьков, продуктовых магазинов и киосков в шаговой доступности на 18,87%. Эксперты поспешили объяснить это переключением спроса на онлайн-площадки, показывая цифры их роста — на 93,06% за тот же период. Но так ли это? Действительно ли основными конкурентами мелкой розницы являются интернет-магазины? Или же она стремительно проигрывает крупным сетевым компаниям традиционной торговли. Особенно это касается сельской местности и малых городов.

В общем, любой читатель может проверить это сам, посмотрев, сколько возле его дома частных продуктовых магазинчиков, а сколько сетевых.

И на каком-то этапе покупатели в России были довольны появлением возле их дома «Магнита» или «Пятёрочки», а для столичных городов «Ашана» с «Перекрёстком». Ведь в них удобно покупать, много товаров, есть и экзотические, и цены часто ниже. Но так ли это хорошо для экономики в целом, когда спрос концентрируется на этих гигантах бизнеса?

Зачем нам малый продуктовый бизнес

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала решение сетевиков заморозить цены на базовые продуктовые. Как сообщили «Известия», служба «предложила остальным торговым сетям по возможности провести аналогичную работу, направленную на снижение стоимости социально значимых продуктов питания».

Такие действия, по мнению экономиста, директора центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, негативно скажутся на частных маленьких продуктовых магазинчиках.

Малые магазины не смогут себе позволить повышать цены вслед за ростом оптовых закупочных цен. Конечно, это увеличит монополизм торговых сетей. Малые магазины будут вынуждены или банкротиться, какая-то их часть, или же переходить в подчинение сетям. А сети и так сейчас берут 40% товарооборота — и эта доля может увеличиться, — сказал Остапкович NEWS.ru.

При этом экономист уверен, что вместо того чтобы искусственно занижать цены, на самом деле нужно увеличивать конкуренцию.

Конкуренция, конкуренция и ещё раз конкуренция. Это ведь почти закон — если у вас в зоне двух километров появится три магазина, то цена снизится на 5%, а если пять, то на 10%. А у нас далеко ходить не надо. Где-нибудь в Подмосковье работает только один магазин и он может любую цену ставить, — пояснил эксперт.

Да, сети на первый взгляд и создают такую конкуренцию, отметил Остапкович, но они же не вечно будут сдерживать свои цены. Поглотив значительную долю рынка, они наверняка их поднимут.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причём, развивать конкуренцию нужно не только в рознице. Не менее важно следить за этим в сферах производства и логистики. А в настоящий момент производством продуктов питания заняты крупные агрохолдинги с большими возможностями. Малые формы хозяйства вытесняются везде. По этой причине в России нельзя использовать такую меру по сдерживанию цен, которой пользуются, например, в Польше — снижение НДС для производителей. Потому что у крупных хозяйств и так есть всевозможные льготы и субсидии. А в России крупные формы доминируют. Но вопрос о снижении НДС даже нигде не поднимался, отметил эксперт.

Он напомнил, что значительная часть конечной цены формируется за счёт монополизма перевозчиков.

Надо же перемещать все эти продукты. И у нас здесь огромное оптовое звено и посредники. Как наладить конкуренцию в этой части? Ведь чтобы перевезти товар из Ростова в тот же Благовещенск, надо полторы недели, вот цена и накручивается, — подчеркнул Остапкович.

Куда податься предпринимателям

Пока до системных изменений в Российской экономике далеко, а выживать нужно уже сейчас, NEWS.ru попросил экспертов — дать рекомендации малому бизнесу для преодоления сложившейся ситуации.

Так, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, руководитель GR-агентства, член Партии Роста Наталия Кошелева предлагает предпринимателям обратить внимание на товары, которые не попадают в поле зрения сетей, но обладают очень хорошими качествами — товары местных товаропроизводителей, небольших, но качественных.

Да, таких найти не просто, но уверяю вас, таких производителей достаточно много и им нужен сбыт, потому как войти в сети они не могут по разным причинам, в том числе из-за небольшого объема производства. Кроме того, малой рознице стоит рассмотреть возможность объединения в закупочные союзы, которые позволят закупать у поставщиков товары по более выгодным ценам​, — сказала Кошелева.

Малый бизнес должен требовать не равные возможности, а преференции, например, торговать круглосуточно и в выходные. Это обоснованно, считает эксперт.

Мы знаем сколько мелкой розницы уже закрылось из-за экспансии крупных торговых сетей, которые заходили в населённые пункты значительно снижая цены. Но заканчивалось это всё одинаково. Мелкая розница не могла конкурировать и умирала, а сети поднимали цены. Итог для бюджета субъекта не весёлый: закрытие своих МСП и налоги, которые уходят по месту регистрации сети, в основном другой субъект, — подчеркнула Кошелева.

В свою очередь, член московского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), предприниматель Сергей Дёмин считает что владельцам продуктовых магазинчиков стоит внимательней выбирать месторасположение своей торговой точки, следить за трафиком посетителей, обращать внимание на их предпочтения.

Акцент стоит сделать на ассортименте. Если станет понятен интерес к той или иной группе товаров в сетевом магазине, то имеет смысл внести корректировки в наличие товаров на полках, — сказал Дёмин.

Все эксперты сошлись во мнении, что сети не упустят своего. И контроль цен для них — с одной стороны благородный жест, а с другой — расширение своего присутствия на рынке. Но предприниматели не собираются сдаваться и настроены оптимистично.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Так, индивидуальный предприниматель и депутат от Партии Роста в Совете Ямашинского сельского поселения Татарстана Лариса Ковальчук считает, что крупные сети могут столкнуться с тем, что подавляющее число покупателей будет покупать у них только ограниченный набор дешёвых продуктов, потому что остальные товары гораздо дороже.

Что касается конкуренции с маленькими магазинчиками, то «эта война идёт уже многие годы», отметила эксперт.

Напомним, что когда в начале 2000-х стали распространяться крупные супермаркеты, тоже говорили о скорой смерти магазинчиков у дома. Но потом выяснилось, что из-за пакета молока, булки хлеба и других товаров первой необходимости ехать в большой супермаркет на другой конец города никто не хочет. И формат маленького магазинчика у дома стал возрождаться. Так что у малого бизнеса в этом сегменте торговли есть свои преимущества и хорошие шансы выжить. Да и мобильность малого бизнеса никто не отменял, — сказала Ковальчук.

Главное, не зевать и держать нос по ветру, считают эксперты, собственно этим и отличаются люди с духом предпринимательства. Однако системные проблемы никто не отменял, и заморозкой розничных цен их не решить. Ничего не мешает производителям поднять свои отпускные цены, даже если в сетях на них накинут минимальную маржу. Следовательно, в России рост цен продолжится, и гражданам надо чётко понимать, кого они хотят поддерживать своим рублём, а кто выживет и без них.